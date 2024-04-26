Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Operative, Perang Spionase Israel vs Iran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |20:02 WIB
Sinopsis Film The Operative, Perang Spionase Israel vs Iran
Sinopsis Film The Operative (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Operative akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Operative adalah film thriller produksi internasional tahun 2019, ditulis dan disutradarai oleh pembuat film Israel Yuval Adler, berdasarkan novel Ibrani The English Teacher karya Yiftach Reicher-Atir, seorang mantan perwira intelijen.

Film ini dibintangi oleh Diane Kruger, Martin Freeman, dan Cas Anvar. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 41%, berdasarkan 32 ulasan, dan rating rata-rata 5,1/10.

Sinopsis Film The Operative, Perang Spionase Israel vs Iran

Sinopsis Film The Operative

Thomas (Martin Freeman) adalah seorang Yahudi Inggris yang dulunya bekerja untuk agen intelijen Mossad Israel di Jerman hingga satu tahun yang lalu. Sekarang ia telah pensiun namun masih memiliki akses ke beberapa sistem dan sumber daya mantan majikannya.

Ia menerima panggilan telepon misterius dari Rachel (Diane Kruger), mantan agen lain yang pernah direkrutnya dan menjadi teman namun menghilang. Dipanggil ke sebuah rumah aman di Cologne untuk membantu mencari Rachel dan menentukan motifnya, Thomas meninjau rekrutmen Rachel dan tugas-tugas masa lalunya dengan para atasan mantan melalui serangkaian kilas balik.

Tugas terakhir yang diketahui Rachel adalah menyamar sebagai guru bahasa Inggris di Tehran dan mengamati Farhad Razavi (Cas Anvar), pewaris perusahaan elektronik Iran. Adegan kilas balik mengungkapkan proses adaptasi Rachel terhadap rutinitas kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Akhirnya, ia bertemu dengan Farhad, yang meminta pelajaran bahasa Inggris darinya, yang kemudian berujung pada hubungan romantis saat Farhad juga memperkenalkannya pada kehidupan malam bawah tanah Tehran.

Halaman:
1 2
