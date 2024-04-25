Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 25 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 April 2024 berkisah tentang Arsy yang harus mengubur impiannya untuk tetap menjadi guru. Kasus suaminya yang viral, membuat orangtua murid menolak keberadaan Arsy di TPA.

Kondisi itu membuat Arsy sedih, karena tidak menyangka harus berhenti mengajar padahal dia sangat mencintai profesinya sebagai guru. Namun dia tidak bisa melawan keinginan para wali murid yang enggan sekolah terdampak dengan kasus suaminya.

Apalagi, para wali murid mengancam akan memindahkan anak-anaknya ke TPA lain jika tidak memberhentikan Arsy. Fatimah sampai meminta maaf kepada Arsy karena tidak bisa membela dirinya di hadapan orangtua murid.

Episode lengkap Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah akan tayang di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Jumat, 25 April 2024, pukul 19.15 WIB.

(SIS)