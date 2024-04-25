Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 25 April 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |12:19 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 25 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 April 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 25 April 2024 berkisah tentang Arsy yang harus mengubur impiannya untuk tetap menjadi guru. Kasus suaminya yang viral, membuat orangtua murid menolak keberadaan Arsy di TPA.

Kondisi itu membuat Arsy sedih, karena tidak menyangka harus berhenti mengajar padahal dia sangat mencintai profesinya sebagai guru. Namun dia tidak bisa melawan keinginan para wali murid yang enggan sekolah terdampak dengan kasus suaminya.

Apalagi, para wali murid mengancam akan memindahkan anak-anaknya ke TPA lain jika tidak memberhentikan Arsy. Fatimah sampai meminta maaf kepada Arsy karena tidak bisa membela dirinya di hadapan orangtua murid.

Episode lengkap Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah akan tayang di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Jumat, 25 April 2024, pukul 19.15 WIB.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

Dengan menonton Layar Drama Indonesia di RCTI, setiap hari mulai pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB, Anda berkesempatan mendapatkan pulsa gratis sebesar Rp50.000. Caranya mudah. Hanya dengan menscan QR Code yang muncul di layar TV.

Pulsa Rp50.000 tersebut hanya tersedia untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Yuk, ikutan dan semoga Anda beruntung mendapatkan pulsa dari RCTI. Informasi lebih lanjut cek di akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

