HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Kuatkan Salshabilla Adriani yang Dituding Jadi Selingkuhan dengan Rizky Nazar

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:04 WIB
Ibunda kuatkan Salshabilla Adriani yang dituding jadi selingkuhan Rizky Nazar (Foto: IG Salsha)
Ibunda kuatkan Salshabilla Adriani yang dituding jadi selingkuhan Rizky Nazar (Foto: IG Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Salshabilla Adriani, Helen Oktavia memberikan dukungan terhadap putrinya, usai dituding selingkuh dengan Rizky Nazar.

Hal ini bermula saat seorang pengguna media sosial membagikan sebuah video amatir dengan keterangan bahwa Rizky dan Salsha sedang bermesraan di tempat umum. Video tersebut pun ikut diunggah oleh akun Instagram @@folkshitt.

Sadar akan anaknya menjadi bahan pembicaraan orang, Helen Oktavia mengizinkan Salshabilla Adriani menangis jika tak lagi menahan tudingan selingkuh dengan lawan mainnya dalam sebuah judul sinetron.

Ibunda Kuatkan Salshabilla Adriani yang Dituding Jadi Selingkuhan dengan Rizky Nazar

"Bunda tau kamu kuat tapi kalau kamu sudah gak sanggup menangislah...Tuhan menaikan derajat kita dengan fitnahan ini yang pasti kita tahu seperti apa," tulis Helen Oktavia melalui instastory diakun instagram miliknya @helenaokt72 dikutip pada Jumat (26/4/2024).

Helen juga menguatkan Salshabilla Adriani untuk tetap bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab semenjak tudingan ini muncul, ramai diperbincangkan dan disebut-sebut sebagai orang ketiga, mengakibatkan hubungan asmara Rizky Nazar dan Syifa Hadju kandas.

"Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu....sabar dan istighfar hanya Allah yang membalas semua dan ini selalu terbukti. Jangan menyerah nak, masih banyak yang sayang kamu @salshabillaadr," tutup Helen dengan menambahkan emoji love.

