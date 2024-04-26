Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Salshabilla Adriani Angkat Bicara soal Isu Orang Ketiga Rizky Nazar dan Syifa Hadju

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |11:36 WIB
Ibunda Salshabilla Adriani Angkat Bicara soal Isu Orang Ketiga Rizky Nazar dan Syifa Hadju
Ibunda Salshabilla Adriani angkat bicara soal isu orang ketiga Rizky Nazar dan Syifa Hadju (Foto: IG Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini nama Salshabilla Adriani tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial karena dituding menjadi orang ketiga diantara hubungan Rizky Nazar dan Syifa Hadju.

Setelah Salshabilla Adriani memberikan klarifikasinya melalui pesan broadcast di akun Instagramnya, kini giliran ibunda Salshabilla Adriani, Helen Oktavia yang buka suara terkait berita tudingan perselingkuhan yang dilakukan putrinya itu.

Ibunda Salshabilla Adriani Angkat Bicara soal Isu Orang Ketiga Rizky Nazar dan Syifa Hadju

Dalam unggahan di instagram story-nya, Helen memberikan dukungan kepada Salsha. Dia memahami betul sifat putrinya yang selalu kuat menghadapi badai apapun.

Tapi, Helen mengingatkan agar Salsha boleh saja menangis ketika pertahanannya untuk selalu kuat mulai runtuh karena tak sanggup lagi menahan kesedihannya.

"Bunda tahu kamu kuat tapi kalau sudah nggak sanggup menangislah," tulis Helen Oktavia dikutip dari instagram @helenokt72, Jumat, (26/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034069/salshabilla_adriani-BQGY_large.jpg
Deretan Mantan Pacar Salshabilla Adriani Sebelum Dipinang Ibrahim Risyad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034030/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-Bgir_large.jpg
Salshabilla Adriani Mengaku Tak Ingin Buru-Buru Punya Anak Usai Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033506/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-Xmwz_large.jpg
Salshabilla Adriani Tunda Bulan Madu Bareng Ibrahim Risyad Lantaran Sibuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033397/salshabilla_adriani-zoYR_large.jpg
Salshabilla Adriani Ungkap Alasan Tutupi Rencana Pernikahan Selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/33/3032716/salshabilla_adriani-9HBE_large.jpg
Salshabilla Adriani Bicara Pernikahan di Indonesian Television Awards 2024, Bakal Gelar Resepsi Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031731/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-FYUI_large.jpg
Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad Rahasiakan Hubungan Sejak Setahun Lalu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement