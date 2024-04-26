Ibunda Salshabilla Adriani Angkat Bicara soal Isu Orang Ketiga Rizky Nazar dan Syifa Hadju

JAKARTA - Belakangan ini nama Salshabilla Adriani tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial karena dituding menjadi orang ketiga diantara hubungan Rizky Nazar dan Syifa Hadju.

Setelah Salshabilla Adriani memberikan klarifikasinya melalui pesan broadcast di akun Instagramnya, kini giliran ibunda Salshabilla Adriani, Helen Oktavia yang buka suara terkait berita tudingan perselingkuhan yang dilakukan putrinya itu.

Dalam unggahan di instagram story-nya, Helen memberikan dukungan kepada Salsha. Dia memahami betul sifat putrinya yang selalu kuat menghadapi badai apapun.

Tapi, Helen mengingatkan agar Salsha boleh saja menangis ketika pertahanannya untuk selalu kuat mulai runtuh karena tak sanggup lagi menahan kesedihannya.

"Bunda tahu kamu kuat tapi kalau sudah nggak sanggup menangislah," tulis Helen Oktavia dikutip dari instagram @helenokt72, Jumat, (26/4/2024).