Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |22:45 WIB
Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar
Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar (Foto: Instagram/syifahadju)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi mengunggah foto dirinya bersama Syifa Hadju. Potret tersebut bahkan diduga sebagai pernyataan bahwa mereka telah resmi berpacaran.

Kabar tersebut jelas membuat netizen bahagia. Termasuk orang-orang terdekat El dan Syifa yang sejak beberapa hari lalu membeberkan momen kedekatan mereka berdua.


Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul isu soal Syifa Hadju yang dituduh selingkuh lebih dulu dari mantannya, Rizky Nazar. Rumor selingkuh itu mencuat karena Syifa Hadju dinilai terlalu cepat move on dari Rizky Nazar.

Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar (Foto: Instagram)

Tak terima dengan tudingan tersebut, Syifa Hadju pun angkat bicara, melalui Instagram Story Exclusive-nya. Dalam unggahannya, bintang film Catatan Si Boy ini menulis ejekan untuk netizen yang sudah memfitnahnya.

"Xixixi kasihan, ada saja yang mau coba cari celah bilang kalau aku sudah 'nyolong start'. Aku sih pede (percaya diri) aja," tulis Syifa Hadju dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Selasa (30/7/2024).


Perempuan 23 tahun itu memilih bersikap santai menanggapi fitnahan baru tersebut. Sebab ia percaya bahwa seseorang akan mendapatkan karmanya atas kejahatan yang dilakukan.

"Intinya aku percaya banget, what goes around comes around," ungkap Syifa Hadju.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174859/syifa-A5xG_large.jpg
Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/612/3086502/potret_syifa_hadju_tampil_bak_bidadari_saat_pemotretan-oJxj_large.jpg
Potret Syifa Hadju Jalani Pemotretan, Pesona Cantiknya seperti Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/612/3066275/el_rumi_dan_syifa-g6Sc_large.jpg
Syifa Hadju Pakai Baju Gambar El Rumi di Pestapora, Bucin Abis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066165/maia_estianty-54Fn_large.jpg
Ditonton saat Manggung di Pestapora, Maia Estianty Panggil Syifa Hadju Calon Mantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062295/syifa_hadju-Gb2V_large.jpg
Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement