Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar

JAKARTA - El Rumi mengunggah foto dirinya bersama Syifa Hadju. Potret tersebut bahkan diduga sebagai pernyataan bahwa mereka telah resmi berpacaran.

Kabar tersebut jelas membuat netizen bahagia. Termasuk orang-orang terdekat El dan Syifa yang sejak beberapa hari lalu membeberkan momen kedekatan mereka berdua.



Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul isu soal Syifa Hadju yang dituduh selingkuh lebih dulu dari mantannya, Rizky Nazar. Rumor selingkuh itu mencuat karena Syifa Hadju dinilai terlalu cepat move on dari Rizky Nazar.

Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar (Foto: Instagram)

Tak terima dengan tudingan tersebut, Syifa Hadju pun angkat bicara, melalui Instagram Story Exclusive-nya. Dalam unggahannya, bintang film Catatan Si Boy ini menulis ejekan untuk netizen yang sudah memfitnahnya.



"Xixixi kasihan, ada saja yang mau coba cari celah bilang kalau aku sudah 'nyolong start'. Aku sih pede (percaya diri) aja," tulis Syifa Hadju dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Selasa (30/7/2024).



Perempuan 23 tahun itu memilih bersikap santai menanggapi fitnahan baru tersebut. Sebab ia percaya bahwa seseorang akan mendapatkan karmanya atas kejahatan yang dilakukan.



"Intinya aku percaya banget, what goes around comes around," ungkap Syifa Hadju.