Rizky Nazar Posting Quotes tentang Pendewasaan, Galau Ditinggal Syifa Hadju?

JAKARTA - Rizky Nazar menjadi perbincangan di tengah hubungan asmara sang mantan kekasih, Syifa Hadju dengan El Rumi. Baru-baru ini, aktor Tanah Air itu kedapatan mengunggah quotes galau di akun Instagram-nya, @rizkynazar20.

Quotes tersebut membahas soal kedewasaan yang membuat hidup lebih tenang. Quotes tersebut juga mengenai seseorang yang tak lagi mengejar hubungan dan persahabatan.

“Menjadi dewasa berarti menyadari bahwa Anda lebih menyukai kehidupan yang tenang. Anda tidak mengejar persahabatan atau hubungan, Anda bahagia dengan sedikit teman yang Anda miliki, tidak ada drama, hanya berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, tidak membandingkan hidup Anda dengan orang lain, dan belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri alih-alih bergantung pada orang lain untuk menjadi bahagia,” bunyi quotes tersebut.

Syifa Hadju-Rizky Nazar

Quotes yang diposting Rizky Nazar ini juga membahas soal memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Kata-kata tersebut meliputi isi hati seseorang yang mulai belajar dari sebuah kehidupan dan ingin menjalaninya lebih tenang.

Unggahan tersebut diposting Rizky di tengah isu kedekatan Syifa dan El Rumi. Seperti diketahui, Rizky Nazar merupakan mantan kekasih Syifa Hadju. Hubungan mereka kandas di tengah jalan setelah menjalin asmara selama 5 tahun.

Quotes yang diunggah Rizky Nazar ini sontak menghebohkan netizen Tanah Air. Alih-aluh membelanya, netizen justru menganggap ini adalah hal yang pantas dipetik oleh Rizky Nazar.