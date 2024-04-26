Rizky Nazar Murka kepada Penyebar Video Pertemuannya dengan Salshabilla Adriani

JAKARTA - Belakangan ini publik dihebohkan dengan isu perselingkuhan yang menerpa pasangan Rizky Nazar dan Syifa Hadju. Hubungan yang terjalin diantara keduanya dikabarkan kandas karena adanya orang ketiga yang menyeret nama Salshabilla Andriani.

Salsha yang menjadi lawan main Rizky Nazar dalam sebuah judul sinetron diduga menjadi orang ketiga dalam hubungan Rizky dan Syifa Hadju.

Hal ini bermula saat seorang pengguna media sosial membagikan sebuah video amatir dengan keterangan bahwa Rizky dan Salsha sedang bermesraan di tempat umum. Video tersebut pun ikut diunggah oleh akun Instagram @@folkshitt.

Rizky Nazar pun langsung murka setelah melihat unggahan itu, Rizky bahkan menantang sosok yang mengaku melihat pertemuannya dan Salsha serta menyebarkan video tersebut untuk bertemu langsung dengannya.

"Hebat banget editannya. Gue tunggu saksi yang melihat gue cium Salsha, dan nggak mungkin nggak ada yang lihat ya itu tempat umum, ayo ketemu," tulis Rizky Nazar dikutip dari kolom komentar akun instagram @folkshitt, Jumat (26/4/2024).

Rizky Nazar pun menyayangkan akun instagram yang sudah menggunakan video amatir itu sebagai acuan untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Dan buat Anda @folkshitt, tolong lebih bijak majang berita, masa video editan begini lu jadikan berita? Ayolah," pungkasnya.