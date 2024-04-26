Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Nazar Murka kepada Penyebar Video Pertemuannya dengan Salshabilla Adriani

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |10:30 WIB
Rizky Nazar Murka kepada Penyebar Video Pertemuannya dengan Salshabilla Adriani
Rizky Nazar marah kepada penyebar video pertemuannya dengan Salshabilla Adriani (Foto: IG Nazar)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini publik dihebohkan dengan isu perselingkuhan yang menerpa pasangan Rizky Nazar dan Syifa Hadju. Hubungan yang terjalin diantara keduanya dikabarkan kandas karena adanya orang ketiga yang menyeret nama Salshabilla Andriani.

Salsha yang menjadi lawan main Rizky Nazar dalam sebuah judul sinetron diduga menjadi orang ketiga dalam hubungan Rizky dan Syifa Hadju.

Rizky Nazar Murka kepada Penyebar Video Pertemuannya dengan Salshabilla Adriani, Tantang untuk Bertemu

Hal ini bermula saat seorang pengguna media sosial membagikan sebuah video amatir dengan keterangan bahwa Rizky dan Salsha sedang bermesraan di tempat umum. Video tersebut pun ikut diunggah oleh akun Instagram @@folkshitt.

Rizky Nazar pun langsung murka setelah melihat unggahan itu, Rizky bahkan menantang sosok yang mengaku melihat pertemuannya dan Salsha serta menyebarkan video tersebut untuk bertemu langsung dengannya.

"Hebat banget editannya. Gue tunggu saksi yang melihat gue cium Salsha, dan nggak mungkin nggak ada yang lihat ya itu tempat umum, ayo ketemu," tulis Rizky Nazar dikutip dari kolom komentar akun instagram @folkshitt, Jumat (26/4/2024).

Rizky Nazar pun menyayangkan akun instagram yang sudah menggunakan video amatir itu sebagai acuan untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Dan buat Anda @folkshitt, tolong lebih bijak majang berita, masa video editan begini lu jadikan berita? Ayolah," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/33/3139555/rizky_nazar-rBv4_large.jpg
Heboh Rizky Nazar Diduga Dugem bareng Dosma Hazenbosch, Netizen: Syifa Hadju Terselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084003/rizky_nazar_dan_cut_syifa-xAnE_large.jpg
Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/33/3042794/rizky_nazar_dan_syifa_hadju-y2Fh_large.jpg
Rizky Nazar Posting Quotes tentang Pendewasaan, Galau Ditinggal Syifa Hadju?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041870/syifa_hadju-UhEt_large.jpg
Beda Jawaban El Rumi dan Rizky Nazar saat Ditanya soal Kapan Menikahi Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041866/syifa_hadju-FPVZ_large.jpg
Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038529/rizky_nazar-ikFY_large.jpg
Rizky Nazar Repost Foto Bareng Dosma Hazenbosch, Netizen: Go Publik Nih!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement