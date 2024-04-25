Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Reaksi Kocak Hamish Daud saat Soleh Solihun Ungkap Keinginan Garap Film Dokumenter Raisa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |06:35 WIB
Reaksi Kocak Hamish Daud saat Soleh Solihun Ungkap Keinginan Garap Film Dokumenter Raisa
Soleh Solihun mengungkapkan reaksi Hamish Daud pertama kali bertemu (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Soleh Solihun kembali menyutradarai sebuah film layar lebar. Kali ini, pria 44 tahun ini mencoba untuk mengasah kemampuannya dengan menyutradarai sebuah film dokumenter tentang penyanyi Indonesia fenomenal, Raisa Andriana.

Bertajuk Harta Tahta Raisa, dalam penggarapannya, Soleh mengungkap momen lucu saat proses pembuatan film dokumenter ini. Salah satunya reaksi kocak dari suami Raisa, Hamish Daud.

Soleh mengatakan, ia pertama kali bertemu Hamish saat Raisa menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 2023.

“Saya pertama kali ketemu Hamish itu yang di GBK, saya menceritakan rencana mau bikin film dokumenter, nanti dia (Hamish) mau diwawancara,” ungkap Soleh saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Harta Tahta Raisa

Soleh Solihun mengungkapkan reaksi Hamish Daud pertama kali bertemu (Foto: Instagram/solehsolihun)

Mendengar ungkapan Soleh, Hamish pun bersemangat dan langsung menerima tawaran tersebut. Lucunya, Soleh menyebut Hamish menjawab permintaannya menggunakan bahasa Inggris yang langsung membuat Soleh merasa kagum.

“Dia langsung jawab pakai bahasa Inggris. Ya, pokoknya begitu lah. Saya tidak bisa merekonstruksi. Pokoknya ekspresi bule yang enak aja,” kata Soleh.

Sementara itu, Raisa juga mengungkap akan hadirnya keluarganya di film dokumenter Harta Tahta Raisa ini, termasuk orangtuanya. Raisa mengatakan tak ada kesulitan untuk keluarga mereka saat proses syuting maupun wawancara untuk film dokumenter tersebut.

“Nah pertanyaan kang Soleh kan juga yang nostalgia, sopan jadi pada akhirnya cair,” jelas Raisa.

Halaman:
1 2
