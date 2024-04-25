Keseruan Klaklik Connection with Avoskin di Universitas Muhammadiyah UHAMKA

JAKARTA - MNC Pictures bekerjasama dengan brand skincare Avoskin menggelar event bertajuk Klaklik Connection with Avoskin Glow to Campus. Acara tersebut berlangsung di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, pada Kamis (25/4/2024).

Acara kali ini mengangkat tema konten kreatif. Dari pantauan MNC Portal, keseruan acara ini sangat terasa, mulai dari paparan materi dari para narasumber, games, hingga tanya jawab.

CEO MNC Pictures, Titan Hermawan mengaku sangat terkejut dengan antusias mahasiswa UHAMKA yang mengikuti acara ini.

“Pecah! Kita happy senang antusiasnya tinggi, mereka sangat curious dengan satu platform Klaklik dan juga konten. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat mereka semua,” ujar Titan saat ditemui MNC Portal di Auditorium Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, Kamis (25/4/2024).

Menurut Titan, diskusi kali ini sangat menarik karena bisa membahas banyak hal tentang bagaimana sebuah konten bisa dibuat dan cara membuat sebuah konten.

“Karena konten bisa dibuat dalam bentuk apa saja, tulisan, gambar, karya audio visual, macam-macam,” tambahnya.

Lebih lanjut Titan menjelaskan bahwa lewat acara ini MNC Picture juga ingin mengenalkan platform terbarunya bernama Klaklik. Klaklik merupakan aplikasi berbasis digital dibawah naungan MNC Pictures salah satu perusahaan production house terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi program Serial Drama FTA, Film dan Konten Digital.

