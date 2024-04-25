Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keseruan Klaklik Connection with Avoskin di Universitas Muhammadiyah UHAMKA

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |18:12 WIB
Keseruan Klaklik Connection with Avoskin di Universitas Muhammadiyah UHAMKA
Klaklik Connection Goes to Campus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Pictures bekerjasama dengan brand skincare Avoskin menggelar event bertajuk Klaklik Connection with Avoskin Glow to Campus. Acara tersebut berlangsung di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, pada Kamis (25/4/2024).

Acara kali ini mengangkat tema konten kreatif. Dari pantauan MNC Portal, keseruan acara ini sangat terasa, mulai dari paparan materi dari para narasumber, games, hingga tanya jawab.

CEO MNC Pictures, Titan Hermawan mengaku sangat terkejut dengan antusias mahasiswa UHAMKA yang mengikuti acara ini.

Keseruan Klaklik Connection with Avoskin di Universitas Muhammadiyah UHAMKA

“Pecah! Kita happy senang antusiasnya tinggi, mereka sangat curious dengan satu platform Klaklik dan juga konten. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat mereka semua,” ujar Titan saat ditemui MNC Portal di Auditorium Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, Kamis (25/4/2024).

Menurut Titan, diskusi kali ini sangat menarik karena bisa membahas banyak hal tentang bagaimana sebuah konten bisa dibuat dan cara membuat sebuah konten.

“Karena konten bisa dibuat dalam bentuk apa saja, tulisan, gambar, karya audio visual, macam-macam,” tambahnya.

Lebih lanjut Titan menjelaskan bahwa lewat acara ini MNC Picture juga ingin mengenalkan platform terbarunya bernama Klaklik. Klaklik merupakan aplikasi berbasis digital dibawah naungan MNC Pictures salah satu perusahaan production house terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi program Serial Drama FTA, Film dan Konten Digital.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/598/3078860/cassandra_lee-lZQs_large.jpg
Cassandra Lee Penuh Emosi di Sinetron Cinta Berakhir Bahagia RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045026/sinetron_cinta_yasmin-lT60_large.jpg
Sinetron Cinta Yasmin Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/205/3017649/mnc-pictures-dan-tiger-wong-entertainment-umumkan-penggunaan-master-rekaman-lagu-sabda-alam-untuk-ost-film-Qpn3kht1wP.jpg
MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment Umumkan Penggunaan Master Rekaman Lagu Sabda Alam untuk OST Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000742/penulis-novel-temillasari-bagikan-tips-menulis-di-klaklik-connection-with-avoskin-5Xm25S26Ag.jpeg
Penulis Novel Temillasari Bagikan Tips Menulis di Klaklik Connection with Avoskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000727/motivasi-mahasiswa-untuk-menulis-kreatif-mnc-pictures-bagikan-hadiah-PtDObfXMUH.jpeg
Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000694/klaklik-connection-with-avoskin-ajak-mahasiswa-gali-potensi-jadi-konten-kreator-lhrGLWv8M8.jpeg
Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement