Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dekan Fisip Uhamka Sambut Baik Klaklik with Avoskin Glow to Campus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:29 WIB
Dekan Fisip Uhamka Sambut Baik Klaklik with Avoskin Glow to Campus
Klaklik Connection Goes to Campus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Klaklik with Avoskin Glow to Campus di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, pada Kamis (25/4/2024). Acara ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa UHAMKA.

Dekan FISIP UHAMKA, Tellys Corliana, M.Hum menyambut baik event yang digagas oleh MNC Pictures dan Avoskin. Menurutnya acara tersebut sangat bagus dan menarik.

Dekan Fisip Uhamka Sambut Baik Klaklik with Avoskin Glow to Campus

“Karena ini bisa membuka wawasan teman-teman mahasiswa kalau di kampus kan lebih banyak bicara teori,” ujar Tellys kepada MNC Portal.

Tellys melihat antusias dari para mahasiswanya sangat luar biasa. Menurutnya event seperti ini memiliki banyak manfaat untuk ke depan.

“Saya juga agak surprise sebenarnya, mereka jadi bisa eksplor kesempatan ini dengan baik dan bertanya langsung kepada pakarnya yang memang sudah berpengalaman di bidang ini,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/598/3078860/cassandra_lee-lZQs_large.jpg
Cassandra Lee Penuh Emosi di Sinetron Cinta Berakhir Bahagia RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045026/sinetron_cinta_yasmin-lT60_large.jpg
Sinetron Cinta Yasmin Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/205/3017649/mnc-pictures-dan-tiger-wong-entertainment-umumkan-penggunaan-master-rekaman-lagu-sabda-alam-untuk-ost-film-Qpn3kht1wP.jpg
MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment Umumkan Penggunaan Master Rekaman Lagu Sabda Alam untuk OST Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000742/penulis-novel-temillasari-bagikan-tips-menulis-di-klaklik-connection-with-avoskin-5Xm25S26Ag.jpeg
Penulis Novel Temillasari Bagikan Tips Menulis di Klaklik Connection with Avoskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000727/motivasi-mahasiswa-untuk-menulis-kreatif-mnc-pictures-bagikan-hadiah-PtDObfXMUH.jpeg
Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000694/klaklik-connection-with-avoskin-ajak-mahasiswa-gali-potensi-jadi-konten-kreator-lhrGLWv8M8.jpeg
Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement