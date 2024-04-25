Dekan Fisip Uhamka Sambut Baik Klaklik with Avoskin Glow to Campus

JAKARTA - Klaklik with Avoskin Glow to Campus di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, pada Kamis (25/4/2024). Acara ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa UHAMKA.

Dekan FISIP UHAMKA, Tellys Corliana, M.Hum menyambut baik event yang digagas oleh MNC Pictures dan Avoskin. Menurutnya acara tersebut sangat bagus dan menarik.

“Karena ini bisa membuka wawasan teman-teman mahasiswa kalau di kampus kan lebih banyak bicara teori,” ujar Tellys kepada MNC Portal.

Tellys melihat antusias dari para mahasiswanya sangat luar biasa. Menurutnya event seperti ini memiliki banyak manfaat untuk ke depan.

“Saya juga agak surprise sebenarnya, mereka jadi bisa eksplor kesempatan ini dengan baik dan bertanya langsung kepada pakarnya yang memang sudah berpengalaman di bidang ini,” katanya.