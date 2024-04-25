Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 25 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji episode 25 April 2024 bercerita tentang Syamsul yang kaget saat tahu cabang bubur ayam miliknya diobrak-abrik oleh Toha dan Dodit.

Awalnya, kedua preman itu terlihat emosi. Namun saat tahu jika Syamsul adalah anak Mak Ipah, keduanya langsung meminta maaf karena teringat kebaikan Mak Ipah. Dodit dan Toha pun mengijinkan Kardi berjualan di Kebon Pala.

BACA JUGA: Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 24 April 2024

Sementara itu, Roy CS mulai menjalankan aksinya mendorong Maesaroh agar mau mencuci baju Mujidin. Yana dan Opik pura-pura saling memberikan nasehat perihal istri yang harus mencuci baju suami agar mendapat pahala.

Omongan Yana dan Opik tersebut membuat Maesaeroh langsung menaruh baju Mujidin ke mesin cuci tanpa memeriksa kantong bajunya. Roy kesal karena usaha kedua pria itu kembali gagal.

Di sisi lain, Santi kembali menemui Marni untuk meminta kembali uang investasi. Namun Marni lepas tangan dan mengatakan jika hal itu merupakan urusan Mujidin. Hal itu membuat Santi kesal dan menyumpahi Mujidin bisulan.

Menariknya, doa Santi itu mujarab dan Mujidin ternyata bisulan. Yana dan Opik yang tahu kondisi Mujidin merasa mendapat celah untuk mengerjai Mujidin. Mereka kemudian mengajukan diri untuk membelikan obat bisul untuk pria tersebut.

Sementara itu, Broto semakin gencar mendekati Butet yang membuat perempuan itu merasa risih. Tonton Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada 25 April 2024, pukul 16.15 WIB.