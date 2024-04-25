Sasya Livisya Bagikan Perjuangannya Temukan Keunikan Jadi Konten Kreator

JAKARTA - Tidak banyak orang di era saat ini yang bisa mengubah kekurangannya menjadi sebuah kelebihan yang unik dan dapat diingat oleh khalayak umum. Seperti yang telah diperjuangkan oleh Sasya Livisya yang saat ini dikenal oleh publik sebagai konten kreator dan influencer kecantikan, komedi dan traveling.

Sejumlah kontennya pun berhasil mencuri perhatian warganet hingga memiliki 1,3 juta followers di Tiktok.

Perjuangan perempuan kelahiran Jakarta, 30 Januari 1998 itu sungguh tidak mudah. Tidak seperti perempuan pada umumnya, justru dirinya harus terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri.

Bahkan, setelah melalui proses yang panjang, Sasya sapaan akrabnya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.

“Justru setelah melalui proses itu, aku merasa bahwa hate comment itu penting. Tapi kadang banyak dari kita kalo ada komen kurang baik malah nggak jadi ngonten,” jelasnya.