Profil Chandrika Chika, Selebgram Cantik Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |22:51 WIB
Profil Chandrika Chika, Selebgram Cantik Jadi Tersangka Kasus Narkoba
Chandrika Chika. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR mengejutkan datang dari influencer, Chandrika Chika alias Chika. Selebgram sekaligus mantan kekasih Thariq Halilintar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.

Chika bersama lima orang lainnya diamankan pihak kepolisian di hotel kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kabar ini sontak membuat kaget publik. Warganet tak menyangka sosok Chika yang berparas lugu justru terjerat kasus narkoba.

Chandrika Chika alias Chika sendiri merupakan influencer Tanah Air. Chika mulai dikenal publik lewat aksi joget Papi Chulo di akun TikToknya.

Dara kelahiran 7 November 2003 ini juga cukup aktif di Instagram dan menjadi selebgram. Ia juga kerap mendapat tawaran endorsement berkat popularitasnya di dunia maya.

Nama Chika pun semakin diperbincangkan usai menjalin hubungan dengan Thariq Halilintar. Saat putus, Chika juga kerap dibandingkan dengan Fujianti Utami alias Fuji, kekasih Thariq setelah putus darinya.

Halaman:
1 2
