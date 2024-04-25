Sinopsis Film The Doorman, Aksi Menantang Ruby Rose

JAKARTA - Sinopsis film The Doorman akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Doorman adalah film action thriller Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Ryuhei Kitamura.

Film ini dibintangi oleh Ruby Rose, Aksel Hennie, Rupert Evans, dan Jean Reno dan mengikuti kisah seorang mantan Marinir yang menjadi penjaga pintu apartemen mewah yang harus melindungi mantan iparnya dan dua anaknya dari sekelompok penjahat kejam yang mencari barang seni berharga yang tersembunyi di dinding suatu tempat di gedung tersebut.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 24% berdasarkan 29 ulasan, dengan rating rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film The Doorman

Di Bucharest, Sersan Mayor Marinir Amerika Alexandra "Ali" Gorski diberi tugas untuk melindungi konvoi yang membawa putri dari duta besar. Tentara bayaran bersenjata menyerang mereka, dan meskipun Ali bertarung dengan sengit dan efektif, tentara bayaran masih bisa membunuh duta besar, istrinya, dan putrinya. Ali keluar dari Marinir dan kembali ke New York City.

Paman Ali, Pat, memberitahunya tentang pekerjaan di Hotel Carrington di New York City tempat ia bekerja. Ali diterima bekerja, bekerja bersama penjaga pintu lainnya, Borz. Dia mengetahui bahwa suami almarhum kakak perempuannya, Profesor Jon Stanton, dan dua anaknya, Max dan Lily, tinggal di sana. Jon dan Ali pernah berselingkuh selama pernikahan, yang membuatnya melarikan diri dengan bergabung dengan Marinir. Dia diundang untuk makan malam Paskah bersama mereka.

Selama liburan Paskah, Borz membunuh Pat dengan palu besar, mengungkapkan bahwa Borz menyamar sebagai penjaga pintu untuk mencari lukisan berharga yang tersembunyi di hotel. Sebuah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Victor Dubois tiba dan menginisiasi lockdown. Dubois, Borz, dan anak buahnya menyerbu apartemen Bernard Hersch, yang menderita mutisme akinetik. Dubois mengenal Bernard sebagai Erich Dreischler dan bertanya di mana lukisan-lukisan itu. Ketika Bernard tidak berbicara, Borz menusuk tangannya, akhirnya membuat Bernard tersadar, meskipun ia tidak bisa mengingat di mana lukisan-lukisan itu berada. Ketika istri Bernard menjelaskan bahwa mereka pindah dari 10 C setelah Bernard mengalami stroke tujuh tahun sebelumnya, para tentara bayaran pergi ke 10C — sekarang ditempati oleh Stanton — sebelum Borz membunuh Bernard dan istrinya.

