Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Escobar

JAKARTA - Sinopsis film Loving Pablo akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Film Loving Pablo dikenal secara internasional sebagai Escobar.

Film ini adalah sebuah film drama kejahatan biografi Spanyol berbahasa Inggris tahun 2017 yang disutradarai oleh Fernando León de Aranoa.

Film Loving Pablo diambil berdasarkan memoar Virginia Vallejo Loving Pablo, Hating Escobar. Film tersebut diputar di luar kompetisi di Festival Film Internasional Venesia ke-74 dan di bagian Presentasi Khusus di Festival Film Internasional Toronto 2017.