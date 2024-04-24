Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Escobar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Escobar
Sinopsis Film Loving Pablo (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Loving Pablo akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Film Loving Pablo dikenal secara internasional sebagai Escobar.

Film ini adalah sebuah film drama kejahatan biografi Spanyol berbahasa Inggris tahun 2017 yang disutradarai oleh Fernando León de Aranoa.

Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Escobar

Film Loving Pablo diambil berdasarkan memoar Virginia Vallejo Loving Pablo, Hating Escobar. Film tersebut diputar di luar kompetisi di Festival Film Internasional Venesia ke-74 dan di bagian Presentasi Khusus di Festival Film Internasional Toronto 2017.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement