HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |22:30 WIB
Sinopsis Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa
Sinopsis film Tuhan Izinkan Aku Berdosa (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Tuhan Izinkan Aku Berdosa akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Setelah mendapat sambutan yang sangat positif dari penonton di Jakarta Film Week, Jogja-NETPAC Asian Film Festival, dan Special Screening, MVP Pictures akan merilis film Tuhan Izinkan Aku Berdosa di seluruh bioskop Tanah Air pada 22 Mei 2024.

Film ini diproduksi oleh Raam Punjabi dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo, merupakan adaptasi dari novel best seller Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M Dahlan. Untuk memperingati Hari Kartini, MVP akan merilis teaser poster dan teaser trailer Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Teaser trailer tersebut memperkenalkan awal perjalanan kisah Kiran, karakter yang diperankan oleh Aghniny Haque.

Sinopsis Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa

"Menyajikan film-film dengan tema-tema variatif yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia telah menjadi komitmen dari MVP Pictures. Saya sangat bangga dengan film ini. Tuhan Izinkan Aku Berdosa merupakan salah satu karya terbaik Hanung. Saya berharap masyarakat dapat menerima pesan baik yang ingin disampaikan film ini," ujar Produser Raam Punjabi.

"Setelah melihat respon positif dari penonton di festival dan special screening terkait isu yang penting sekaligus sensitif dalam film ini, saya rasa 22 Mei 2024 adalah waktu yang sangat tepat untuk merilis Tuhan Izinkan Aku Berdosa," tambah Hanung Bramantyo.

Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dibintangi oleh Aghniny Haque, Djenar Maesa Ayu, Andri Mashadi, Donny Damara, Samo Rafael, Nugie, dan Ridwan Raoul Rohaz. Sebagai bintang utama, Aghniny Haque merasa sangat antusias dengan pemutaran Tuhan Izinkan Aku di bioskop. Ia menyatakan bahwa aktingnya dalam film ini sangat berbeda dengan peran-peran sebelumnya.

"Selama ini saya identik dengan film aksi atau horor, jadi saya sangat tertantang untuk memerankan karakter Kiran yang memiliki perkembangan yang signifikan dari awal hingga akhir film. Saya sangat antusias karena film ini akhirnya tayang di bioskop," kata Aghniny Haque.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
