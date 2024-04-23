Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Braven, Pertarungan Jason Momoa di Bukit Salju

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |21:15 WIB
Sinopsis Film Braven, Pertarungan Jason Momoa di Bukit Salju
Sinopsis Film Braven (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Braven akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Braven adalah sebuah film thriller aksi tahun 2018 yang disutradarai oleh Lin Oeding dan ditulis oleh Mike Nilon dan Thomas Pa'a Sibbett.

Film ini dibintangi oleh Jason Momoa sebagai Joe Braven, dengan Garret Dillahunt, Stephen Lang, Jill Wagner, dan Brendan Fletcher.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 77% berdasarkan 31 ulasan, dan rating rata-rata 5,9/10.

Sinopsis Film Braven

Pemilik perusahaan penebangan dan keluarga Joe Braven tinggal bersama istri Stephanie, putri Charlotte, dan ayahnya, Linden. Linden, yang menderita demensia akibat cedera kepala sebelumnya, terlibat dalam perkelahian di bar, akhirnya berakhir di rumah sakit. Ketika dokter merekomendasikan pendekatan yang lebih terawasi untuk Linden, Stephanie menyarankan Joe membawa Linden ke kabin gunung terpencil keluarga untuk membicarakan situasi tersebut.

Sinopsis Film Braven

Sementara mengangkut kayu dan obat-obatan dengan truk, rekan kerja Joe, Weston, dan Hallett, seorang pengedar narkoba, terlibat dalam kecelakaan dan menyimpan kokain di kabin gunung Joe. Mereka berlindung di sebuah motel, di mana Hallett meneruskan berita tersebut kepada bosnya, raja narkoba Kassen.

Saat tiba di kabin, Joe menemukan kokain di gudang. Dia menyembunyikan Charlotte, yang ikut serta, di lemari penyimpanan sebelum mereka dikelilingi oleh tentara bayaran Kassen. Kassen membunuh Weston di depan Joe. Tidak dapat memanggil bantuan karena layanan seluler yang tidak ada, Joe dan Linden bersenjata dan membunuh salah satu tentara bayaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
