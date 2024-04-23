Chandrika Chika Terancam 4 Tahun Penjara Usai Dipastikan Positif Ganja

JAKARTA - Chandrika Chika ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, gadis 21 tahun itu diamankan bersama lima temannya di sebuah Hotel kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pada 22 April 2024.

Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah menegaskan kalau seluruh pelaku sudah ditetapkan tersangka.

"Perlu saya jelaskan, keenam orang yang kita amankan sudah kita tetapkan sebagai tersangka," kata AKP Reksa Anugrah di kantornya, Selasa (23/4/2024) malam.

"Di TKP ditemukan 6 orang inisial AT 24 tahun perempuan, NJ 22 tahun perempuan, AMO 22 tahun laki-laki, CK 20 tahun perempuan, BB 25 tahun laki-laki, HJ 27 tahun laki-laki," imbuhnya.

Berdasarkan hasil tes urine, Chandrika Chika dan emapt orang rekannya positif narkoba jenis ganja. Sedangkan dua rekannya yang lain, positif menggunakan narkoba jenis sabu.

"Berkaitan dengan yang positif ganja inisial AT, NK, CK (Chandrika Chika-red) dan inisial AMO. Kalau Methamfetamin inisial HJ dan BB," jelas AKP Reksa Anugrah.

AKP Reksa Anugrah kemudian menjelaskan pasal yang disangkakan terhadap para pelaku.

Dari Pasal itu, keenam tersangka termasuk Chandrika Chika terancam 4 tahun penjara jika terbukti bersalah.