Chandrika Chika Anggap Konsumsi Ganja Adalah Hal yang Wajar

JAKARTA - Chandrika Chika diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus narkoba pada 22 April 2024. Tak sendiri, mantan kekasih Thariq Halilintar ini diamankan di hotel Kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan bersama lima temannya.

Kepada penyidik, keenam tersangka termasuk CK mengaku mengonsumsi nakoba bukan untuk doping.

BACA JUGA: Chandrika Chika Sudah Setahun Konsumsi Narkoba

Namun, mereka menganggap penggunaan narkoba merupakan hal yang wajar.

"Tidak ada khusus untuk keperluan doping, hanya sudah biasa menggunakan narkoba dan menganggap hal yang lumrah," ujar Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah di kantornya, Selasa (23/4/2024) malam.

Chandrika Chika anggap konsumsi narkoba jenis ganja adalah hal wajar (Foto: Instagram/chndrika_)

AKP Reksa menjelaskan jika pihak keluarga sudah mengetahui kasus yang menjerat sang selebgram.

"Kita sudah menghubungi pihak keluarga, sudah ada yang datang," papar Reksa.

BACA JUGA: Kronologi Penangkapan Chandrika Chika Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

"Perlu saya jelaskan, keenam orang yang kita amankan sudah kita tetapkan sebagai tersangka," tambahnya.

Dikatakan AKP Reksa, Chandrika Chika sendiri termasuk salah satu tersangka yang positif narkoba jenis ganja. Tentunya hal itu diketahui dari hasil tes urine yang dilakukan para tersangka usai diamankan.