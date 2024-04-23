Kronologi Penangkapan Chandrika Chika Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika ditangkap terkait kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Penangkapan Chika bersama lima temannya sendiri berlangsung di sebuah hotel kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April kemarin.

Terkait kronologi penangkapan, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa terciduknya Chika dan teman-temannya bermula dari aduan masyarakat.

"Kejadian ini, pada Senin 22 April pada pukul 23.00 WIB di hotel Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, ada laporan masyarakat, hotel ini dijadikan tempat penyalahgunaan tindak pidana narkotika," kata Wakasat Resnarkoba, AKP Reska Anugrah di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Dari penangkapan tersebut, polisi pun mengamankan satu buah pods rokok elektrik dengan cairan berisi ganja dan dipakai secara bergiliran.

Kronologi penangkapan Chandrika Chika terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba (Foto: Instagram/chndrika_)

"Barang bukti yang diamankan adalah 1 pods vape yang berisi cairan berisi ganja atau liquid THC," ucap AKP Reska Anugrah.

Sementara itu, hubungan antara Chika dan lima orang temannya yang terciduk bersamaan adalah rekan satu grup. Bahkan pertemanan mereka telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.

"Mereka adalah grup pertemanan dan biasa berkumpul-kumpul di sana," tandasnya.

