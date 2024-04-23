Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Penangkapan Chandrika Chika Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |23:09 WIB
Kronologi Penangkapan Chandrika Chika Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Kronologi penangkapan Chandrika Chika terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba (Foto: Instagram/chndrika_)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika ditangkap terkait kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Penangkapan Chika bersama lima temannya sendiri berlangsung di sebuah hotel kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April kemarin.

Terkait kronologi penangkapan, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa terciduknya Chika dan teman-temannya bermula dari aduan masyarakat.

"Kejadian ini, pada Senin 22 April pada pukul 23.00 WIB di hotel Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, ada laporan masyarakat, hotel ini dijadikan tempat penyalahgunaan tindak pidana narkotika," kata Wakasat Resnarkoba, AKP Reska Anugrah di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Dari penangkapan tersebut, polisi pun mengamankan satu buah pods rokok elektrik dengan cairan berisi ganja dan dipakai secara bergiliran.

Chandrika Chika

Kronologi penangkapan Chandrika Chika terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba (Foto: Instagram/chndrika_)

"Barang bukti yang diamankan adalah 1 pods vape yang berisi cairan berisi ganja atau liquid THC," ucap AKP Reska Anugrah.

Sementara itu, hubungan antara Chika dan lima orang temannya yang terciduk bersamaan adalah rekan satu grup. Bahkan pertemanan mereka telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.

"Mereka adalah grup pertemanan dan biasa berkumpul-kumpul di sana," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101392/chandrika_chika-UTY9_large.jpg
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101174/chandrika_chika-ySjp_large.jpg
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement