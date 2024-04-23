Chandrika Chika Ditangkap Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dia menjadi satu dari enam terduga pelaku penyalahgunaan narkoba dan saat ini tengah diamankan Polres Metro Jakarta Selatan.

Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksha Anugrah menjelaskan, Chandrika Chika alias CK diringkus bersama lima temannya yang berinisial AT, NJ, AMO, BB, dan HJ di salah satu Hotel Kawasan Karet, Kuningan, Jakarta Selatan.

BACA JUGA: 6 Potret Chandrika Chika Mantan Pacar Thariq Halilintar yang Makin Memesona

"Di TKP ditemukan enam orang inisial AT, 24 tahun, perempuan; NJ, 22 tahun, perempuan; AMO, 22 tahun, laki-laki; CK, 20 tahun, perempuan; BB, 25 tahun, laki-laki; HJ, 27 tahun, laki-laki," kata Wakasat Resnarkoba AKP Reska Anugrah di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Selain selebgram CK, AKP Reksha membenarkan jika ada pelaku lain yang cukup dikenal publik. Ia adalah HJ yang berprofesi sebagai atlet esport.

Chandrika Chika ditangkap kasus dugaan penyalahgunaan narkoba (Foto: Instagram/chndrika_)

"Salah satu sudah ketahui, inisial CK selebgram, HJ merupakan atlet esport," beber AKP Reska Anugrah.

Dari penangkapan itu, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut.

"Barang bukti yang diamankan adalah 1 pods vape yang berisi cairan berisi ganja atau liquid THC," ucap AKP Reska Anugrah.

AKP Reksha lalu membeberkan hubungan keenam pelaku dalam kasus tersebut.