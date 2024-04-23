Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanya Kematian, Rey Mbayang Kaget Lihat Perkembangan Putranya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:37 WIB
Tanya Kematian, Rey Mbayang Kaget Lihat Perkembangan Putranya
Tanya kematian, Rey Mbayang kaget lihat perkembangan anaknya (Foto: IG Rey)
A
A
A

JAKARTA - Rey Mbayang mengaku kaget melihat perkembangan anak sulungnya, Arshakalif, yang begitu pesat meski usianya baru menginjak 3 tahun. Sebab, sang putra sempat menanyakan soal kematian kepada Rey.

"Alhamdulillah anak sehat, udah makin pinter makin bisa diajak main. Bahkan H-1 dia sempat bilang gini 'ayah, ayah nanti mati ya' kaget hah abang tahu dari mana soal mati," kata Rey Mbayang di Kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Tanya Kematian, Rey Mbayang Kaget Lihat Perkembangan Putranya

Rey mengaku tak pernah membayangkan jika perkembangan anaknya bisa secepat ini. Sebagai orang tua, Rey dan Dinda pun merasa harus memberikan jawaban yang tepat guna menjawab rasa penasaran sang anak.

"Jadi gitu anak pertama sudah segala macam semua pernyataan sudah ditanya dia, akhirnya kita sebagai orangtua harus menjawab," ujarnya.

Bicara keluarga, Rey juga punya cara untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Dinda. Keduanya kompak berlibur ke alam guna menyegarkan hubungan rumah tangga.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
