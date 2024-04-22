Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rey Mbayang Bakal Ambil Lisensi Diving Usai Nyaris Meninggal Gegara Kehabisan Oksigen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |18:35 WIB
Rey Mbayang Bakal Ambil Lisensi Diving Usai Nyaris Meninggal Gegara Kehabisan Oksigen
Rey Mbayang akan ambil lisensi diving (Foto: Instagram/rey_mbayang)
JAKARTA - Rey Mbayang mengaku dirinya nyaris mati lantaran kehabisan oksigen saat diving. Kendati begitu, suami Dinda Hauw ini mengaku tidak trauma.

Bahkan, bapak dua anak ini mengaku akan mengambil lisensi diving. Mengingat, ia memang memiliki hobi ekstrem untuk menyelam dan mendapat dukungan langsung dari istrinya.

"Gak (trauma) justru kejadian itu bikin kita buat segala sesuatu nya harus dipersiapkan," kata Rey Mbayang di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

"Sama istri kemarin diizinin buat ambil license diving, dia mau upgrade terus aku juga mau ambil yang license," jelasnya.

Rey Mbayang

Rey Mbayang akan ambil lisensi diving (Foto: Instagram/rey_mbayang)

Kehabisan oksigen saat diving menjadi insiden pertama yang dialami oleh pria 25 tahun tersebut. Oleh karena itu ia merasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah.

"Iya (pertama trouble), alhamdulillah selamat," tutur Rey Mbayang.

Personel grup Adam Vibes ini menjelaskan bahwa insiden kehabisan oksigen itu dikarenakan ia tidak mengecek tabungnya. Bahkan Rey Mbayang merasa ada kebocoran oksigen, namun ia dan sang istri tidak sadar.

