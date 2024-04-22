Rey Mbayang Berkomitmen Jaga Perasaan Dinda Hauw di Tengah Banyaknya Teman Wanita

JAKARTA - Rey Mbayang mengaku masih memiliki banyak teman baik wanita. Tak hanya dari kalangan publik figur, Rey juga mengaku memiliki teman wanita di luar dari pekerjaannya sebagai artis.

Meski begitu, bapak dua anak ini sadar jika ia harus menjaga perasaan istrinya, Dinda Hauw. Hal itu dilakukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Rey dan Dinda sendiri dikenal sebagai salah satu pasangan artis yang sangat romantis. Ini dilihat dari sejumlah postingan mereka yang rutin berlibur bersama.

Pria 25 tahun itu juga merasa dengan berlibur hubungannya dengan sang istri semakin kompak.

"Lebih ke seru-seruan sih sama teman-teman juga karena mau mulai kerja lagi setelah lebaran jadi kita refreshing lah anggap aja gitu," ujar Rey Mbayang usai menjalani liburan ke Raja Ampat, Papua.