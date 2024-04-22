Nyaris Meninggal, Rey Mbayang Akui Kurang Persiapan saat Diving

JAKARTA - Rey Mbayang mengaku kurang persiapan saat diving di Raja Ampat, Papua sehingga mengalami insiden kebocoran tabung oksigen. Nyawanya pun nyaris melayang di dalam air jika telat penanganan.

Rey mengaku insiden itu merupakan hal yang tak terlupakan selama menjalani liburan bersama sang istri, Dinda Hauw.

BACA JUGA: Rey Mbayang Nyaris Meninggal karena Kehabisan Oksigen saat Diving

Pria 25 tahun itu mengaku jika insiden yang dialaminya ini dipicu karena persiapan yang kurang sebelum menyelam.

"Shock sih enggak cuman lebih jadiin pelajaran aja kalau sesuatu itu harus matang karena semua ada ilmunya, ada beberapa yang ke skip waktu itu jadi ya resikonya harus terima," kata Rey Mbayang di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

"Dan memang aku salahnya nggak cek skala dulu tiba-tiba habis di bawah sempat agak kejang gitu pas naik karena sudah kemasukan air banyak banget," tambahnya.

Rey pun bersyukur insiden itu tak berakibat fatal bagi nyawanya. "Tapi Alhamdulillah diselamatkan sama Allah," ucap dia.