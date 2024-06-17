Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rey Mbayang Rayakan Idul Adha di Bangkok, Kaget Masjid Masih Sepi Jelang Salat Ied

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |11:52 WIB
Rey Mbayang Rayakan Idul Adha di Bangkok, Kaget Masjid Masih Sepi Jelang Salat Ied
Rey Mbayang kaget salat Ied di Bangkok karena dimulai saat siang. (Foto: Instagram/@rey_mbayang)
A
A
A

BANGKOK - Pasangan Rey Mbayang dan Dinda Hauw merayakan Idul Adha 2024 di Bangkok, Thailand. Kebetulan, mereka tengah menikmati liburan di Negeri Gajah Putih tersebut bersama para sahabat.

Rey dan Dinda diketahui tiba di Thailand pada Senin (17/6/2024) dinihari, setelah sebelumnya pelesiran ke Malaysia. Tiba di Bangkok, dia dan Natta Reza menunaikan salat Ied di Masjid Darul Aman, sekitar pukul 07.00 pagi.

Namun saat tiba di masjid, mereka merasakan ada sesuatu yang janggal mengingat suasana sekitar yang begitu sepi. Setelah mencari tahu dari orang-orang sekitar, ternyata salat Ied di Bangkok dimulai sekitar pukul 09.00 pagi.

“Salat jam 09.00 pagi, (tapi) kami sudah di masjid sejak pukul 07.00 pagi. Masya Allah,” ujar Rey Mbayang seperti dikutip dari unggahan Story Instagram miliknya, pada Senin (17/6/2024).

Rey Mbayang rayakan Idul Adha di Bangkok. (Foto: Instagram/@rey_mbayang)

Kebiasaan tersebut tentu berbeda dengan Indonesia yang sejak pukul 06.00 WIB masjid sudah dipenuhi jamaah yang mau menjalankan salat Ied. Rey dan para sahabat pun menjalankan salat Ied di Masjid Darul Aman yang terletak dekat KBRI.

Masjid tersebut tercatat sebagai salah satu masjid favorit umat Islam setempat termasuk warga Indonesia. Selain sebagai tempat ibadah, kawasan di sekitar masjid pun kerap dijadikan tempat nongkrong dan sentra kuliner halal.*

(SIS)

