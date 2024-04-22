Sinopsis Film From Paris with Love

JAKARTA - Sinopsis film From Paris with Love akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. From Paris with Love adalah film aksi thriller berbahasa Inggris tahun 2010 yang disutradarai oleh Pierre Morel dan dibintangi oleh John Travolta dan Jonathan Rhys Meyers.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 38% dengan skor rata-rata 4,80/10.

James Reese, seorang ajudan pribadi untuk duta besar Amerika Serikat di Prancis, hidup nyaman di Paris bersama pacarnya Caroline, tetapi hasrat sebenarnya adalah pekerjaan sampingannya sebagai agen rendahan untuk CIA. Karena kekurangan agen di Prancis, akhirnya dia dipasangkan dengan agen lapangan Charlie Wax. Namun, Reese menemukan Wax ditahan oleh Bea Cukai Prancis karena Wax menolak menyerahkan kaleng minuman energi favoritnya. Meskipun situasinya tampak remeh, Wax terus-menerus menghina Bea Cukai Prancis sampai Reese menggunakan wewenang diplomatiknya untuk membiarkan bagasi Wax melewati bea cukai.

Setelah di dalam mobil, Wax meminta maaf atas perilakunya dan mengungkapkan bahwa kaleng sebenarnya berisi bagian dari senjata pribadinya. Wax kemudian menjelaskan bahwa dia dikirim ke Paris untuk menyelidiki lingkaran obat Triad yang tidak langsung bertanggung jawab atas kematian keponakan Menteri Pertahanan.

Selama penyelidikan, Wax menyerbu restoran dan gudang yang dikelola oleh Triad di mana dia mengungkapkan bahwa tujuannya sebenarnya adalah untuk melacak uang kembali ke lingkaran teroris Pakistan. Bukti membawa mereka ke tempat persembunyian teroris di sebuah apartemen kumuh, yang menghasilkan konfrontasi bersenjata di mana sebagian besar teroris terbunuh. Di sana, Wax dan Reese mengetahui bahwa para teroris berencana untuk menyusup ke kedutaan besar AS dengan bom yang disembunyikan di bawah burka mereka. Ketika mereka mengumpulkan bukti, mereka menemukan foto Reese yang dipasang di dinding.

Pada akhirnya, Reese mengetahui bahwa para teroris mengincar pertemuan puncak. Selama makan malam di apartemen Reese, Wax menyadari, karena temannya secara tidak sengaja mengungkapkan kata sandi teroris 'Rose' selama panggilan telepon, bahwa tunangan Reese, Caroline, adalah agen tidur yang ditugaskan untuk menyusup ke mereka.

Wax menembak temannya mati, dan membuktikan kepada Reese bahwa seluruh apartemen tersebut dibug, dan bahwa ada pemancar lokasi di cincin yang dia berikan kepada Reese. Ketika dihadapkan, Caroline menembak Reese di bahu dan melarikan diri melalui jendela, sebelum sebuah mobil menjemputnya di jalan di bawah

