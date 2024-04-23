Sinopsis Film Brick Mansions, Tembok Penghalang Kota Distopia

JAKARTA - Sinopsis film Brick Mansions akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Brick Mansions adalah sebuah film aksi tahun 2014 yang dibintangi oleh Paul Walker, David Belle, RZA, serta Goûchy Boy, Catalina Denis, dan Carlo Rota. Film ini disutradarai oleh Camille Delamarre dan ditulis oleh Luc Besson, Robert Mark Kamen, dan Bibi Naceri.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 25% berdasarkan 95 ulasan, dengan rating rata-rata 4.43/10.

Sinopsis Film Brick Mansions

Pada tahun 2018, di Detroit yang dipenuhi kejahatan dan dystopian, sebuah lingkungan yang terkenal sangat berbahaya sehingga penegak hukum kewalahan. Tidak mampu mengendalikan kejahatan, pejabat kota membangun tembok penghalang raksasa setinggi 40 kaki (12 m) di sekitar area ini, yang dikenal sebagai Brick Mansions, "projek-projek", atau "zona larangan", untuk memisahkannya dari bagian lain kota.

BACA JUGA: Sinopsis Film From Paris with Love

Polisi memantau semua gerakan masuk dan keluar Brick Mansions, dan sekolah dan rumah sakit di dalamnya telah ditutup. Bagi polisi menyamar Damien Collier (Paul Walker), setiap hari adalah pertarungan melawan korupsi setelah kematian ayahnya. Bagi mantan narapidana asal Kepulauan Karibia Prancis, Lino Duppre (David Belle), setiap hari adalah perjuangan untuk menjalani hidup yang jujur.

Lino diburu oleh raja narkoba Tremaine Alexander (RZA) karena mencuri jumlah heroin yang besar dan membuangnya ke dalam bak mandi. Lino berhasil menghindari penangkapan, dan Tremaine pun menyuruh anak buahnya menangkap pacar Lino, Lola. Lino berusaha membebaskannya, dan bersama-sama mereka berhasil melarikan diri dan menangkap Tremaine di Projek, menyerahkannya kepada polisi di tembok perbatasan. Namun, Lino terkejut ketika kepala polisi membebaskan Tremaine dan menangkapnya sebagai gantinya; ternyata polisi telah lama menjadi bagian dari bayaran Tremaine. Sementara ditahan, Lino membunuh kepala polisi sebagai pembalasan.