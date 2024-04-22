Sinopsis Film Training Day, Polisi Korup di Lingkungan Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Training Day akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Training Day adalah film thriller kriminal Amerika tahun 2001 yang disutradarai oleh Antoine Fuqua dan ditulis oleh David Ayer.

Film ini dibintangi oleh Denzel Washington sebagai Alonzo Harris dan Ethan Hawke sebagai Jake Hoyt, dua petugas narkotika LAPD selama 24 jam di lingkungan yang dipenuhi geng di Westlake, Echo Park, dan South Central Los Angeles.

Film ini juga menampilkan Scott Glenn, Eva Mendes, Cliff Curtis, Dr. Dre, Snoop Dogg, dan Macy Gray dalam peran pendukung. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 74% dari 170 ulasan kritikus bersifat positif.

Sinopsis Film Training Day

Petugas Departemen Kepolisian Los Angeles yang ambisius, Jake Hoyt, siap untuk dipromosikan dan ditugaskan untuk bekerja dengan Detektif Alonzo Harris, seorang petugas narkotika yang sangat dihormati, untuk evaluasi satu hari. Berkeliling di Monte Carlo Alonzo, mereka memulai hari dengan memergoki beberapa mahasiswa yang sedang membeli ganja.

Alonzo menyita obat-obatan tersebut, memasukkannya ke dalam pipa dan menyuruh Jake untuk menghisapnya. Ketika Jake menolak, Alonzo mengancamnya dengan todongan senjata, menyatakan bahwa menolak seperti ini saat berada di jalanan akan membuatnya terbunuh. Jake menghisap pipanya, dan Alonzo tertawa, memberitahunya bahwa pipa itu dicampur dengan PCP.

Setelah mengunjungi Roger, mantan polisi yang menjadi pengedar narkoba, Jake memperhatikan sepasang pecandu yang mencoba memperkosa seorang gadis remaja di sebuah gang. Jake turun tangan sementara Alonzo memperhatikan. Setelah gadis itu pergi dan Alonzo menakuti para pecandu, Jake menemukan dompet gadis itu tergeletak di tanah dan mengambilnya.

Kemudian, Alonzo dan Jake menangkap seorang pedagang bernama Blue, menemukan batu pecah dan pistol berisi peluru di tubuhnya. Daripada masuk penjara, Blue memberi tahu majikannya Kevin "Sandman" Miller, yang berada di penjara. Menggunakan surat perintah penggeledahan palsu, Alonzo mencuri $40.000 dari rumah Sandman. Saat makan siang, keduanya mengunjungi nyonya Alonzo, Sara dan putra kecil mereka. Alonzo kemudian bertemu dengan trio pejabat tinggi polisi korup yang ia juluki sebagai "Tiga Orang Bijaksana". Sadar bahwa mafia Rusia sedang memburu Alonzo, mereka menyarankan agar dia meninggalkan kota. Alonzo menegaskan dia memiliki kendali atas situasi dan menukar $40.000 dengan surat perintah penangkapan.

