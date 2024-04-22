Advertisement
Produser Arab Maklum 2: Syuting Komedi Banyak Bloopersnya

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:43 WIB
JAKARTA – Vision+ akan kembali mengocok perut penontonnya lewat series Arab Maklum 2, yang akan tayang perdana pada 26 April 2024. Yustin Anugrah selaku produser pun membeberkan momen berkesan di lokasi syuting series tersebut.

"Namanya komedi ya pasti banyak bloopers saat syuting ya. Jadi selalu ada kelucuan dari cast dan kru, bahkan saat mempersiapkan dan menunggu scene selanjutnya," kata sang produser kepada Vision+.

Momen-momen lucu itu, menurut Yustin, membuat proses syuting Arab Maklum 2 terasa menyenangkan. "Walaupun lelah, tapi semua orang selalu happy dan tertawa bareng. Saya yakin, kecerian itu juga pasti dirasakan penonton," tutur Yustin Anugrah menambahkan. 

Dawiyah Zaida, Usama Harbatah, Rachel Patricia, Avi Basalamah, dan Aci Resti kembali membintangi sekuel ini setelah sukses musim pertamanya. Karena itu, jangan ketinggalan menonton Arab Maklum 2 di Vision+, mulai 26 April 2024.

Series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)

