HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Benny Simanjuntak Ancam Bongkar Aibnya, Dhena Devanka: Astagfirullahaladzim

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:30 WIB
Benny Simanjuntak Ancam Bongkar Aibnya, Dhena Devanka: <i>Astagfirullahaladzim</i>
Dhena Devanka tanggapi ancaman Benny Simanjuntak yang ingin membongkar aibnya. (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)




JAKARTA - Dhena Devanka menanggapi ‘teguran’ yang dilayangkan Benny Simanjuntak terkait unggahannya di media sosial. Paman Jonathan Frizzy itu geram ketika mengetahui sang selebgram kembali mengunggah momen anaknya masuk IGD. 

Benny mengancam, akan membongkar tabiat Dhena jika tidak menghapus postingannya. “Tidak perlu anak sakit kau foto dan upload ke media sosial. Hapus itu sekarang! Atau, kau mau mengajak perang lagi?? 1 jam tidak kau hapus, saya akan keluarkan bukti ngapain saja kau di luar sana!” ujarnya.

Atas ancaman mantan mertuanya tersebut, ibu tiga anak tersebut hanya bisa mengucap “Astagfirullahaladzim” sambil mengunggah kutipan ayat Alquran dari Surat Al Ahzab 58 dan Hadits Riwayat Abu Dawud. 

Bila ada seseorang yang mencaci dan mencelamu dengan aib yang ada padamu, janganlah engkau membalas mencelanya dengan aib yang ada padanya, karena dosanya akan dia tanggung (HR Abu Dawud),” tulisnya. 

Dhena Devanka juga menuliskan, “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata (QS Al-Ahzab 58).”

Dhena Devanka tanggapi ancaman Benny Simanjuntak yang akan membongkar aibnya. (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)

Perseteruan Dhena Devanka dan Benny Simanjuntak bermula dari unggahan sang selebgram pada 15 April silam. Kala itu, dia mengungkapkan, anak bungsunya harus dirawat di rumah sakit akibat demam berdarah (DBD). 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang mengkritik peran Jonathan Frizzy sebagai ayah. Tak sedikit yang menilai, sang aktor lebih memilih merayakan ulang tahunnya bersama sang kekasih ketimbang menemani anak yang sakit.

