Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Pasangan Artis yang Pilih Menikah di Luar Negeri karena Berbeda Agama

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:48 WIB
6 Pasangan Artis yang Pilih Menikah di Luar Negeri karena Berbeda Agama
Pasangan artis memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. (Foto: Jeremy Thomas dan Ina Indayanti/Instagram/@jeremythomas_jt)
A
A
A

JAKARTA - Sederet pasangan artis yang pilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. Bagi mereka perbedaan keyakinan tak menjadi halangan untuk melabuhkan cinta di lembaga pernikahan. 

Namun untuk itu mereka harus menikah di luar negeri, karena hukum di Indonesia tidak melegalkan pernikahan beda agama. Lalu siapa saja pasangan artis yang memilih menikah di luar negeri karena beda agama? Berikut ulasannya.

1.Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo

Kimmy Jayanti yang penganut agama Hindu menikah beda agama dengan pesepak bola Greg Nwokolo yang seorang nasrani di Perth, Australia, pada 20 Mei 2018. Lewat Insta Story, dia mengaku, sepakat agar anak-anak mereka dididik secara Kristen.

 Pasangan artis memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. (Foto: Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo/Instagram)

Pasangan artis memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. (Foto: Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo/Instagram)

Dia juga mengungkapkan alasannya enggan berpindah agama karena pernikahan. “Agama ini sudah saya yakini jauh sebelum bertemu jodoh. Ketika kita menjalankan hidup dengan baik dan benar maka kita akan mudah diterima tanpa harus bertanya apa agamamu,” ujarnya pada Maret 2019.

2.Rio Febrian dan Sabria Kono

Rio Febrian dan Sabria Kono menjadi pasangan artis yang memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. Rio menganut agama Kristen sementara Sabria seorang muslim. Mereka menikah di Bangkok, Thailand, pada 3 Februari 2010.

 Pasangan artis memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. (Foto: Rio Febrian dan Sabria Kono/Instagram)

Pasangan artis memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. (Foto: Rio Febrian dan Sabria Kono/Instagram)

Meski beda keyakinan, namun pasangan ini menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan tenang di Yogyakarta. Kini mereka dikaruniai dua anak laki-laki bernama Jamaika Fosteriano dan Kalampati Sinarra Febrian.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940/hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177075/steve_emmanuel-C6sZ_large.jpg
Ternyata, Steve Emmanuel sudah Bebas dari Penjara sejak Agustus 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114963/yasmine_ow-m2SL_large.jpg
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112798/heri_horeh-XRwt_large.jpg
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/33/3109213/berlliana_lovell-U2zg_large.jpg
Syuting Bareng, Berlliana Lovell Sebut Shin Tae Yong Sosok Humble dan Sweet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement