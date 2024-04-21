6 Pasangan Artis yang Pilih Menikah di Luar Negeri karena Berbeda Agama

Pasangan artis memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. (Foto: Jeremy Thomas dan Ina Indayanti/Instagram/@jeremythomas_jt)

JAKARTA - Sederet pasangan artis yang pilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. Bagi mereka perbedaan keyakinan tak menjadi halangan untuk melabuhkan cinta di lembaga pernikahan.

Namun untuk itu mereka harus menikah di luar negeri, karena hukum di Indonesia tidak melegalkan pernikahan beda agama. Lalu siapa saja pasangan artis yang memilih menikah di luar negeri karena beda agama? Berikut ulasannya.

1.Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo

Kimmy Jayanti yang penganut agama Hindu menikah beda agama dengan pesepak bola Greg Nwokolo yang seorang nasrani di Perth, Australia, pada 20 Mei 2018. Lewat Insta Story, dia mengaku, sepakat agar anak-anak mereka dididik secara Kristen.

Dia juga mengungkapkan alasannya enggan berpindah agama karena pernikahan. “Agama ini sudah saya yakini jauh sebelum bertemu jodoh. Ketika kita menjalankan hidup dengan baik dan benar maka kita akan mudah diterima tanpa harus bertanya apa agamamu,” ujarnya pada Maret 2019.

2.Rio Febrian dan Sabria Kono

Rio Febrian dan Sabria Kono menjadi pasangan artis yang memilih menikah di luar negeri karena berbeda agama. Rio menganut agama Kristen sementara Sabria seorang muslim. Mereka menikah di Bangkok, Thailand, pada 3 Februari 2010.

Meski beda keyakinan, namun pasangan ini menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan tenang di Yogyakarta. Kini mereka dikaruniai dua anak laki-laki bernama Jamaika Fosteriano dan Kalampati Sinarra Febrian.