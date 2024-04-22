Dhena Devanka Kembali Unggah Foto Anak Masuk IGD, Benny Simanjuntak Geram: Hapus Sekarang!

JAKARTA - Benny Simanjuntak, paman Jonathan Frizzy kembali menyindir Dhena Devanka lewat Insta Story, pada 21 April 2024. Dia geram ketika mantan menantunya itu kembali mengunggah foto anak perempuannya yang sedang sakit.

Secara blakblakan, pendiri Contoh Management itu meminta Dhena menghapus unggahan tersebut. Jika tak dilakukan, dia mengancam akan membongkar tabiat sang selebgram yang tak diketahui publik.

“Tidak perlu anak sakit kau foto dan upload ke media sosial. Hapus itu sekarang! Atau, kau mau mengajak perang lagi?? 1 jam tidak kau hapus, saya akan keluarkan bukti ngapain saja kau di luar sana!” ujarnya.

Benny menambahkan, “Kayak kurang kerjaan. Apa-apa tentang anak diunggah di media sosial. Hapus sekarang kalau kau enggak mau malu! Hapus sekarang, kalau kau enggak mau malu!”

Dhena Devanka kembali unggah foto anak masuk IGD, Benny Simanjuntak geram. (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka/@bennysimanjuntak_)

Dalam unggahan berbeda, Benny Simanjuntak meminta Dhena Devanka berhenti untuk tidak mengunggah sesuatu yang berpotensi menyinggung Jonathan Frizzy. Dia berharap, Dhena dan Jonathan bisa membesarkan anak-anak mereka dengan baik.

“Jadi setop ya. Biar baik-baik saja semua, enggak usah sok paling benar. Mau sayang anak, silakan. Tapi tidak usah menyinggung bapaknya,” tuturnya.

Benny mengaku, pihaknya tidak masalah jika memang harus rebutan hak asuh anak dengan Dhena Devanka di pengadilan. Apalagi dia mengklaim mempunyai bukti video dan foto yang bisa memberatkan sang selebgram.

“Jadi sudahlah ya, enggak usah ribut-ribut karena gue juga tak suka ribut-ribut. Anak gue (Jonathan Frizzy) juga orangnya diam jadi harus gue back up, supaya mulut lo diam. Malas juga ribut-ribut,” katanya menambahkan.