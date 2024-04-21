Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Adu Akting Bareng Rizky Billar dan Lesti Kejora, Fans Asal Bandung Terharu

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:05 WIB
Adu Akting Bareng Rizky Billar dan Lesti Kejora, Fans Asal Bandung Terharu
Rizky Billar dan Lesti Kejora di Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANDUNG - Nadia Alexandra keluar sebagai juara 2 Acting Challenge bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora di Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. Dia tidak menyangka bisa adu akting dengan dua idolanya. 

"Senang banget. Karena selama ini, aku hanya melihat Lesti di TV. Enggak nyangka bisa akting bareng. Enggak tahu deng semalam aku mimpi apa. Tiba-tiba bisa adu akting sama Lesti dan Rizky Billar. Ini pengalaman sangat berkesan buat aku," ujarnya. 

Menurut Nadia, sinetron Aku Mencintaimu karena Allah yang dibintangi Rizky Billar dan Lesti Kejor sangat seru. Bahkan dia mengaku, orangtuanya sampai dibuat geregetan dengan karakter Raja yang diperankan oleh Billar.

Nadia berharap, sinetron Aku Mencintaimu karena Allah bisa semakin disukai masyarakat. "Harapan aku, semoga Kak Lesti dan Kak Billar bisa sukses selalu dan yang terbaik untuk sinetronnya," tuturnya lagi.

Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Acara Meet and Greet Layar Drama RCTI yang digelar di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung ini disambut antusias oleh warga Bandung. Mereka bahkan rela berdesakan agar bisa lebih dekat dengan idolanya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement