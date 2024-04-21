Adu Akting Bareng Rizky Billar dan Lesti Kejora, Fans Asal Bandung Terharu

Rizky Billar dan Lesti Kejora di Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

BANDUNG - Nadia Alexandra keluar sebagai juara 2 Acting Challenge bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora di Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 20 April 2024. Dia tidak menyangka bisa adu akting dengan dua idolanya.

"Senang banget. Karena selama ini, aku hanya melihat Lesti di TV. Enggak nyangka bisa akting bareng. Enggak tahu deng semalam aku mimpi apa. Tiba-tiba bisa adu akting sama Lesti dan Rizky Billar. Ini pengalaman sangat berkesan buat aku," ujarnya.

Menurut Nadia, sinetron Aku Mencintaimu karena Allah yang dibintangi Rizky Billar dan Lesti Kejor sangat seru. Bahkan dia mengaku, orangtuanya sampai dibuat geregetan dengan karakter Raja yang diperankan oleh Billar.

Nadia berharap, sinetron Aku Mencintaimu karena Allah bisa semakin disukai masyarakat. "Harapan aku, semoga Kak Lesti dan Kak Billar bisa sukses selalu dan yang terbaik untuk sinetronnya," tuturnya lagi.

Acara Meet and Greet Layar Drama RCTI yang digelar di Downtown Walk Sumarecon Mall Bandung ini disambut antusias oleh warga Bandung. Mereka bahkan rela berdesakan agar bisa lebih dekat dengan idolanya.*

