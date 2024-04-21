Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Eliezer Resmi Menikah, Pemberkatan Digelar Sederhana

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |08:58 WIB
Richard Eliezer Resmi Menikah, Pemberkatan Digelar Sederhana
Richard Eliezer resmi menikah di Manado, pada 20 April 2024. (Foto: Instagram/@ronnytalapessy)
A
A
A

JAKARTA - Richard Eliezer datang membawa kabar bahagia. Dia resmi melepas masa lajang dengan menikahi sang kekasih, Duce Maria Angeline Christanto alias Ling Ling pada 20 April 2024. 

Kabar bahagia tersebut diungkapkan kuasa hukumnya, Ronny Talapessy lewat Instagram, pada 20 April 2024. Dalam foto unggahannya, Richard terlihat mengenakan jas abu-abu metalik dan sepatu putih.

Richard Eliezer resmi menikah di Manado, pada 20 April 2024. (Foto: Instagram/@ronnytalapesy)

Sementara istrinya, tampil anggun dalam balutan gaun pengantin berwarna putih. "Puji Tuhan telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan Richard & Lingling. Tuhan yang mempersatukan dan diberkati selalu sampai anak cucu. Amin," tulisnya.

Pemberkatan pernikahan Richard dan Ling Ling digelar sederhana di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado, Sulawesi Utara. Sebelum menikah, dia diketahui berpindah agama terlebih dahulu menjadi seorang Katolik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940/hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177075/steve_emmanuel-C6sZ_large.jpg
Ternyata, Steve Emmanuel sudah Bebas dari Penjara sejak Agustus 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114963/yasmine_ow-m2SL_large.jpg
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112798/heri_horeh-XRwt_large.jpg
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/33/3109213/berlliana_lovell-U2zg_large.jpg
Syuting Bareng, Berlliana Lovell Sebut Shin Tae Yong Sosok Humble dan Sweet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement