Richard Eliezer Resmi Menikah, Pemberkatan Digelar Sederhana

Richard Eliezer resmi menikah di Manado, pada 20 April 2024. (Foto: Instagram/@ronnytalapessy)

JAKARTA - Richard Eliezer datang membawa kabar bahagia. Dia resmi melepas masa lajang dengan menikahi sang kekasih, Duce Maria Angeline Christanto alias Ling Ling pada 20 April 2024.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan kuasa hukumnya, Ronny Talapessy lewat Instagram, pada 20 April 2024. Dalam foto unggahannya, Richard terlihat mengenakan jas abu-abu metalik dan sepatu putih.

Sementara istrinya, tampil anggun dalam balutan gaun pengantin berwarna putih. "Puji Tuhan telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan Richard & Lingling. Tuhan yang mempersatukan dan diberkati selalu sampai anak cucu. Amin," tulisnya.

Pemberkatan pernikahan Richard dan Ling Ling digelar sederhana di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado, Sulawesi Utara. Sebelum menikah, dia diketahui berpindah agama terlebih dahulu menjadi seorang Katolik.