Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Arab Maklum 2 Siap Bikin Ngakak Lewat Petualangan Abah Mahmud Sekeluarga di Bali

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:04 WIB
Vision+ Arab Maklum 2 Siap Bikin Ngakak Lewat Petualangan Abah Mahmud Sekeluarga di Bali
Series Arab Maklum 2 siap bikin ngakak (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ menghadirkan "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!" yang siap menghibur para penonton mulai 26 April 2024. Kelucuan dan kehangatan keluarga Arab di musim kedua series "Arab Maklum", tentunya menjanjikan petualangan seru, penuh gelak tawa keluarga Abah Mahmud sekeluarga di Pulau Dewata.

Bagi yang penasaran dengan keseruan "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!", simak beberapa fakta menarik berikut:

1. Genre Komedi dan Drama Keluarga yang Menghibur

Sama seperti musim pertamanya, "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!" memadukan unsur komedi dan drama keluarga dengan apik. Kamu akan disuguhkan dengan berbagai situasi lucu dan menggelitik yang dialami oleh Abah Mahmud, Umi Laela, dan anak-mereka saat berlibur di Bali dilengkapi dengan karakter lain yang menghibur.

2. Pengalaman Baru di Pulau Dewata

Berbeda dengan musim sebelumnya, "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!" mengambil lokasi syuting di Pulau Dewata yang indah. Hal ini menghadirkan suasana baru dan segar dalam cerita, sekaligus memungkinkan eksplorasi budaya Bali yang unik dan menarik.

 

Series Arab Maklum 2

Series Arab Maklum 2 siap bikin ngakak (Foto: MNC Media)


3. Culture Shock Budaya Arab dan Bali

Perpaduan budaya Arab dan Bali menjadi salah satu poin utama dalam "Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!". Keluarga Abah Mahmud yang kental dengan tradisi Arab akan berhadapan dengan budaya Bali yang berbeda, sehingga memicu berbagai situasi lucu dan tak terduga.

4. Kembalinya Para Karakter Favorit

Musim kedua ini kembali menghadirkan para karakter favorit dari musim pertama, seperti Abah Mahmud (Asrul Badri), Umi Laela (Tika Panggabean), Fahri (Adila Cantika), Amira (Ayu Maulida), dan Hasan (Ananta Rispo). Tidak hanya itu, dengan jalan cerita yang fresh, akan dihadirkan banyak karakter baru yang makin mewarnai cerita series ini.

5. Kejutan Baru dan Plot Twist Menarik

"Arab Maklum 2: Ahlan, Bali!" dikabarkan memiliki kejutan baru dan plot twist yang tak terduga. Hal ini tentu akan membuat para penonton semakin penasaran dan terhibur dengan jalan cerita yang seru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement