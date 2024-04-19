Dhawiya Zaida Anggap Kru dan Pemain Arab Maklum 2 Keluarga Sendiri

JAKARTA - Dhawiya Zaida kembali membintangi tokoh Umi Laela dalam serial Arab Maklum season kedua. Diketahui, series Arab Maklum 2 akan mulai tayang 26 April mendatang di Vision+.

Diketahui, proses produksi series Arab Maklum 2 sendiri sudah berlangsung sejak Januari lalu.

Dhawiya lantas mengungkapkan, bahwa ‘Arab Maklum 2’ ini semakin mempererat chemistry antara dirinya dengan para pemain series bergenre komedi tersebut. Bahkan, ia mengaku telah menganggap para tim dan pemain series Arab Maklum bak keluarga sendiri.

“Terima kasih banyak semuanya, keluarga saya yang ada disini, karena saya sudah mengganggap Arab Maklum ini adalah keluarga baru saya. Bonding kami luar biasa,” ujar Dhawiya, sebelum screening original series ‘Arab Maklum 2’ di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat, (19/4/2024).

Dhawiya lantas berharap, jika Arab Maklum 2 kembali sukses, VISION+ bisa kembali memproduksi Arab Maklum musim berikutnya dengan para pemain yang sama.

“Mudah-mudahkan kalau nanti insya Allah ada Arab Maklum season-season berikutnya kita akan tetap bersama-sama di season berikutnya kita akan tetap bersama-sama baik kru sama pemain-pemainnya,” tuturnya.

Dhawiya Zaida anggap pemain dan kru Arab Maklum 2 keluarga sendiri (Foto: Wiwie/MPI)

“Silahkan kalau mau ditambah tapi jangan dikurangin. Karena kita sudah amat saling melengkapi. Jadi ini sudah jadi suatu kebahagiaan buat saya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dhawiya juga mengaku tak menyangka bahwa Arab Maklum season pertama sukses meraih hingga 12 juta penonton. Ia lantas bersyukur dan berharap agar Arab Maklum 2 bisa sesukses bahkan lebih sukses dari Arab Maklum season pertama.

“Bahwa apa yang kita buat ternyata bisa sampai 12 juta penonton ya. Nggak nyangka. Tapi Alhamdulillah, iya itulah berkah-Nya. Bahwa kita sudah melakukan yang terbaik,” ungkapnya.

“Dan juga berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita bikin lagi di season kedua ini bisa membuat kita lebih bikin kita kaget lagi,” jelasnya.

Selain Dhawiya, Arab Maklum 2 juga akan dibintangi oleh Edric Tjandra, Rizki Ananta Putra alias Ananta Rispo, Patricia Gouw, Hingga Lia Waode.