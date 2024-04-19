Avi Basalamah Bangga Kembali Tampil di Arab Maklum 2: Kelasnya Film Sih!

JAKARTA - Avi Basalamah tampak antusias ketika mengikuti screening original series 'Arab Maklum 2' di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat, (19/4/2024). Diketahui, Evi didapuk untuk kembali memerankan tokoh Jenab dalam original series ‘Arab Maklum 2’ produksi VISION+.

Ia menyebut, saking kerennya, ‘Arab Maklum 2’ lebih terlihat seperti film dibandingkan series. Sebab, menurut istri presenter Ramzi itu, series yang akan tayang perdana di VISION+ pada 26 April 2024 memiliki alur cerita hingga pengambilan gambar yang sangat bagus.

“Ini keren banget sih. Aku tadi bilang, ini (Arab Maklum 2) kelasnya kelas film sih, bukan series. Segitunya, dari kameranya, editingnya, kayak lagi nonton film-film kekinian,” ujar Avi, saat diwawancara usai screening.

“Kita tuh emang udah yakin, ini tuh lebih lucu, lebih seru dan lebih padat ceritanya dari yang pertama,” imbuhnya.

Avi lantas optimis, series ‘Arab Maklum 2’ bisa mengulang kesuksesan Arab Maklum di musim pertama yang bisa menggaet hingga 12 juta penonton.

Avi Basalamah bangga kembali tampil di series 'Arab Maklum 2'





“Dan kita optimis banget sih kalau yang pertama bisa sesukses itu, mestinya ini (Arab Maklum 2) bisa kembali trending sih. Cut to cut adegannya juga pasti laku di Sosmed,” tuturnya.

Avi juga berharap, Arab Maklum juga bisa menjadi series yang difavoritkan banyak orang di sepanjang masa. Mengingat, kualitas akting dan chemistry antara pemain hingga kualitas gambar series ini sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Harapannya ini sangat meledak dan akan menjadi series favorit sepanjang masa,” ungkapnya.

“Kita tuh pemain scriptnya kecil-kecil loh. Tapi semua pemainnya gila sih Improve nya. Kita tuh semua rata-rata improve lah,” sambungnya.

Sebelumnya, Managing Director VISION+, Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan original series ‘Arab Maklum’ merupakan salah satu series VISION+ yang terbilang sukses. Pasalnya, ‘Arab Maklum’ season pertama berhasil meraih hingga 12 juta penonton.