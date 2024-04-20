JAKARTA - Belum punya rencana berlibur di akhir pekan ini? Tenang aja! RCTI+ menghadirkan tayangan film populer untuk menemani libur kamu di minggu ini dan tentunya sayang jika dilewatkan.
Berikut deretan judul film yang dapat kamu saksikan secara gratis di aplikasi RCTI+ tanggal 19 hingga 21 April 2024 :
19 April 2024
Pitch Black
Men In Black
Malamaai Weekly
Deretan rekomendasi film populer di RCTI+ untuk akhir pekan (Foto: MNC Media)
20 April 2024
Escape Plan
The Man Who Would Be King
JFK
Wedding Pullav
21 April 2024
Gran Turismo : A True Story
Single White Female
Rashmi Rocket
Selain tayangan film di atas, masih banyak konten video pendek dalam fitur Short+ yang bisa kamu scroll terus untuk dapatkan hiburan menarik atau informasi terkini.
Dapatkan update tentang rekomendasi hiburan hanya di aplikasi RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua tayangan hiburan ini dapat di tonton di Live streaming di RCTI+.