HOME CELEBRITY TV SCOOP

Deretan Rekomendasi Film Populer di RCTI+ Untuk Akhir Pekan Kamu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |09:00 WIB
Deretan Rekomendasi Film Populer di RCTI+ Untuk Akhir Pekan Kamu
Deretan rekomendasi film populer di RCTI+ untuk akhir pekan (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Belum punya rencana berlibur di akhir pekan ini? Tenang aja! RCTI+ menghadirkan tayangan film populer untuk menemani libur kamu di minggu ini dan tentunya sayang jika dilewatkan.

Berikut deretan judul film yang dapat kamu saksikan secara gratis di aplikasi RCTI+ tanggal 19 hingga 21 April 2024 :

19 April 2024

Pitch Black

Men In Black

Malamaai Weekly

RCTI+

Deretan rekomendasi film populer di RCTI+ untuk akhir pekan (Foto: MNC Media)

20 April 2024

Escape Plan

The Man Who Would Be King

JFK

Wedding Pullav

21 April 2024

Gran Turismo : A True Story

Single White Female

Rashmi Rocket

Selain tayangan film di atas, masih banyak konten video pendek dalam fitur Short+ yang bisa kamu scroll terus untuk dapatkan hiburan menarik atau informasi terkini. 

Dapatkan update tentang rekomendasi hiburan hanya di aplikasi RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua tayangan hiburan ini dapat di tonton di Live streaming di RCTI+.

Telusuri berita celebrity lainnya
