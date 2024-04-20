Deretan Rekomendasi Film Populer di RCTI+ Untuk Akhir Pekan Kamu

Deretan rekomendasi film populer di RCTI+ untuk akhir pekan (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Belum punya rencana berlibur di akhir pekan ini? Tenang aja! RCTI+ menghadirkan tayangan film populer untuk menemani libur kamu di minggu ini dan tentunya sayang jika dilewatkan.

Berikut deretan judul film yang dapat kamu saksikan secara gratis di aplikasi RCTI+ tanggal 19 hingga 21 April 2024 :

19 April 2024

Pitch Black

Men In Black

Malamaai Weekly

20 April 2024

Escape Plan

The Man Who Would Be King

JFK

Wedding Pullav

21 April 2024

Gran Turismo : A True Story

Single White Female

Rashmi Rocket

Selain tayangan film di atas, masih banyak konten video pendek dalam fitur Short+ yang bisa kamu scroll terus untuk dapatkan hiburan menarik atau informasi terkini.

