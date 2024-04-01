Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

28 Film Rekomendasi RCTI+ Jelang Libur Lebaran 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |06:10 WIB
28 Film Rekomendasi RCTI+ Jelang Libur Lebaran 2024
28 Film rekomendasi RCTI+ jelang Lebaran 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Lebaran segera tiba. Ada banyak hiburan menarik yang bisa Anda tonton di aplikasi streaming RCTI+. Ada deretan film populer yang dapat Anda tonton jelang Lebaran sepanjang 1-7 April 2024. 

Pada 1 April 2024, ada film Sahara, 21, X-Cross, dan The Macaque Monkey. Kemudian film Legendary Amazons, Thank God, Around the World in 80 Days, dan Quan Dao: Journey of A Boxer akan tayang pada 2 April 2024. 

Kemudian pada 3 April 2024, Anda bisa menonton Spider-Man: Into Spider-Verse, Nezha, Jurassic Park, dan Akaash Vani. Selanjutnya, ada Bad Boys, Raging Fire, Impermanence, dan The News Legend of Shaolin yang akan menemani Anda pada 4 April 2024. 

Pada 5 April 2024, ada empat film yang akan tayang: Blue Streak, Spider-Man: Far from Home, Endless Love, dan Mackenna’s Gold. Sementara film The Lost Bladesman, Bad Boys 2, Goodbye, dan Sharmaji Namkeen tayang pada 6 April 2024. 

