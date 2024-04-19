Usama Harbatah Kaget Arab Maklum Musim Pertama Raih 12 Juta Penonton

JAKARTA - Pemeran Arab Maklum musim pertama tak menyangka bahwa series bergenre komedi tersebut sukses meraih 12 juta penonton. Tidak terkecuali Usama Harbatah, pemeran dari tokoh Aba Mahmud.

Usman sendiri mengaku kaget mengetahui series Arab Maklum musim pertama sukses menjadi salah satu series terbaik dan yang paling banyak ditonton di VISION+.

“Sebelumnya saya juga cukup kaget ya mendengar bahwa Arab Maklum 1 itu sebenarnya the best Watch series di VISION+ di tahun 2023,” ujar Usama, sebelum acara screening original series ‘Arab Maklum 2’ di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat, (19/4/2024).

Usama lantas berharap, kesuksesan Arab Maklum 2 yang akan tayang perdana pada 26 April 2024 mendatang di VISION+, bisa sesukses musim pertama.

“Saya surprise banget sih. Dan kita berharap di Arab Maklum 2 akan lebih pecah, lebih seru dan lebih banyak penontonnya, dan bisa dilanjutkan di series-series berikutnya,” tuturnya.

Usama Harbatah kaget 'Arab Maklum' musim pertama raih 12 juta penonton (Foto: Wiwie/MPI)



