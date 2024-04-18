Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 18 April 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:05 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 18 April 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 18 April 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 18 April 2024 berkisah tentang Raja yang pergi menemui Rani. Namun saat bertemu, perempuan itu justru berpura-pura ikhlas berpisah dengan Raja. 

Sambil menangis, Rani meminta Raja untuk tidak menyakiti Arsy. Sebagai perempuan, dia mengaku, bisa memahami perasaan Arsy. Bahkan, dia berjanji akan membesarkan sendiri anak Raja yang ada dalam kandungannya.

Mendengar perkataan Rani, Raja kembali goyah. Di lain pihak, Dimas ternyata diam-diam merekam seluruh percakapan Raja dan Rani. Lalu apakah Raja akan menikahi Rani yang mengklaim sedang mengandung anaknya?

Tonton kelanjutan kisah Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.30 WIB.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

Dengan menonton sinetron ini, Anda berkesempatan mendapatkan pulsa gratis dari RCTI lho. Caranya mudah. Anda hanya perlu menonton Layar Drama Indonesia di RCTI, sepanjang pukul 15.00-23.00 WIB.

Lalu scan QR Code yang muncul di layar TV Anda. Jika beruntung, Anda akan mendapatkan pulsa Rp50.000 yang berlaku untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Yuk, ikutan dan cek informasi lengkapnya di akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement