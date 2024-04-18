Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 18 April 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 18 April 2024 berkisah tentang Raja yang pergi menemui Rani. Namun saat bertemu, perempuan itu justru berpura-pura ikhlas berpisah dengan Raja.

Sambil menangis, Rani meminta Raja untuk tidak menyakiti Arsy. Sebagai perempuan, dia mengaku, bisa memahami perasaan Arsy. Bahkan, dia berjanji akan membesarkan sendiri anak Raja yang ada dalam kandungannya.

Mendengar perkataan Rani, Raja kembali goyah. Di lain pihak, Dimas ternyata diam-diam merekam seluruh percakapan Raja dan Rani. Lalu apakah Raja akan menikahi Rani yang mengklaim sedang mengandung anaknya?

Tonton kelanjutan kisah Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.30 WIB.

(SIS)