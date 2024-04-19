Ingin Punya Anak, Salman Khan Berharap Bisa Menikah Sebelum Usia 60 Tahun

Salman Khan masih berharap bisa menikah sebelum usia 60 tahun karena ingin punya anak. (Foto: Instagram/@beingsalmankhan)

MUMBAI - Salman Khan akhirnya menanggapi pertanyaan seputar alasannya masih belum menikah di usia 58 tahun. Dia membahas hal tersebut saat tampil dalam talkshow India TV, Aap Ki Adalat.

Kepada Rajat Sharma sang host, dia mengaku, akan menikah saat Tuhan menghendakinya. Pernikahan, menurut Salman, bukan sesuatu yang bisa terjadi sesuai dengan keinginannya.

“Terkadang, aku bilang ‘iya’, tapi orang itu ‘enggak mau’. Ketika perempuan itu bilang ‘iya’, justru aku yang ‘tidak bisa’. Nah, pernikahan kan butuh dua kata ‘yes’ dari kedua belah pihak,” ujarnya dikutip dari Hindustan Times, pada Jumat (19/4/2024).

Meski terkesan terlambat, Salman Khan berharap bisa bertemu pasangan hidupnya sebelum berusia 60 tahun. “Masih ada waktu. Aku 58 tahun sekarang. Kali ini, aku berharap bisa menikah untuk pertama dan terakhir. Aku pengin punya istri,” katanya.

Dalam lanjutan keterangannya, Salman mengaku, pernah menjalani hubungan asmara dengan sederet perempuan hebat. Namun dia merasa ada yang salah dengan dirinya sehingga perempuan meninggalkannya.

“Pada akhirnya, muncul pertanyaan dalam benakku, apa salahku? Apa ada ketakutan di benak mereka jika aku tidak bisa membahagiakan mereka? Tapi ya sudahlah, aku hanya berharap mereka bahagia dengan pilihan itu,” ujarnya.

Salman Khan diketahui pernah menjalin asmara dengan sederet aktris ternama Bollywood. Selain Aishwarya Rai, dia juga pernah dikabarkan menjalin asmara dengan Katrina Kaif, Iulia Vantur, Zarina Khan, hingga Claudia Ciesla.