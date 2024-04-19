Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ingin Punya Anak, Salman Khan Berharap Bisa Menikah Sebelum Usia 60 Tahun

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |04:30 WIB
Ingin Punya Anak, Salman Khan Berharap Bisa Menikah Sebelum Usia 60 Tahun
Salman Khan masih berharap bisa menikah sebelum usia 60 tahun karena ingin punya anak. (Foto: Instagram/@beingsalmankhan)
A
A
A

MUMBAI - Salman Khan akhirnya menanggapi pertanyaan seputar alasannya masih belum menikah di usia 58 tahun. Dia membahas hal tersebut saat tampil dalam talkshow India TV, Aap Ki Adalat

Kepada Rajat Sharma sang host, dia mengaku, akan menikah saat Tuhan menghendakinya. Pernikahan, menurut Salman, bukan sesuatu yang bisa terjadi sesuai dengan keinginannya.

“Terkadang, aku bilang ‘iya’, tapi orang itu ‘enggak mau’. Ketika perempuan itu bilang ‘iya’, justru aku yang ‘tidak bisa’. Nah, pernikahan kan butuh dua kata ‘yes’ dari kedua belah pihak,” ujarnya dikutip dari Hindustan Times, pada Jumat (19/4/2024). 

Meski terkesan terlambat, Salman Khan berharap bisa bertemu pasangan hidupnya sebelum berusia 60 tahun. “Masih ada waktu. Aku 58 tahun sekarang. Kali ini, aku berharap bisa menikah untuk pertama dan terakhir. Aku pengin punya istri,” katanya. 

Dalam lanjutan keterangannya, Salman mengaku, pernah menjalani hubungan asmara dengan sederet perempuan hebat. Namun dia merasa ada yang salah dengan dirinya sehingga perempuan meninggalkannya. 

Salman Khan masih berharap bisa menikah sebelum usia 60 tahun. (Foto: Instagram/@beingsalmankhan)

“Pada akhirnya, muncul pertanyaan dalam benakku, apa salahku? Apa ada ketakutan di benak mereka jika aku tidak bisa membahagiakan mereka? Tapi ya sudahlah, aku hanya berharap mereka bahagia dengan pilihan itu,” ujarnya. 

Salman Khan diketahui pernah menjalin asmara dengan sederet aktris ternama Bollywood. Selain Aishwarya Rai, dia juga pernah dikabarkan menjalin asmara dengan Katrina Kaif, Iulia Vantur, Zarina Khan, hingga Claudia Ciesla. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/33/2999728/rumah-salman-khan-jadi-sasaran-penembakan-gangster-2-pelaku-ditembak-OdGvkzzdG6.jpg
Rumah Salman Khan Jadi Sasaran Penembakan Gangster, 2 Pelaku Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/15/33/2547439/salman-khan-dan-aamir-khan-beri-rp9-m-ke-gadis-berhijab-yang-teriak-takbir-berikut-faktanya-BwePXmp9RE.jpeg
Salman Khan dan Aamir Khan Beri Rp9 M ke Gadis Berhijab yang Teriak Takbir, Berikut Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/26/33/2522920/digigit-ular-salman-khan-masuk-rumah-sakit-T7k7fHSJUf.jpg
Digigit Ular, Salman Khan Masuk Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/01/33/2510298/salman-khan-bakal-absen-di-pernikahan-katrina-kaif-dan-vicky-kaushal-v86oA0rAgR.jpg
Salman Khan Bakal Absen di Pernikahan Katrina Kaif dan Vicky Kaushal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/26/33/2507968/salman-khan-tuai-pujian-setelah-izinkan-perempuan-tua-sentuh-kepalanya-l328Tafkq3.jpg
Salman Khan Tuai Pujian setelah Izinkan Perempuan Tua Sentuh Kepalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/17/33/2503314/hero-alom-babang-tamvan-gantengnya-saingi-salman-khan-qGf7kD7Ps8.jpg
Hero Alom, Babang Tamvan Gantengnya Saingi Salman Khan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement