Duel Tinju Lawan Ayu Aulia, Dinar Candy Mulai Jaga Asupan Gizi

JAKARTA - Dinar Candy bakal duel tinju melawan Ayu Aulia dalam gelaran tinju bertajuk Holywings Sport Show (HSS) series 5. Pertandingan tersebut digelar di Indonesia Arena di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (21/4/2024).

Tak memandang remeh Ayu Aulia, Dinar Candy mulai melakukan sejumlah latihan selama beberapa bulan belakangan ini. Bahkan menjelang duel tinju, dirinya mulai menjaga asupan gizi demi meningkatkan fisik prima pada saat gelaran tinju nanti.

"Ini udah tinggal beberapa hari lagi, latihan akan full karena kita lihat pernapasan segala macam, kalau sudah mendekati ini makanan harus dijaga banget," ujar Dinar Candy saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan belum lama ini.

Menurutnya, pentingnya menjaga asupan gizi perlu dilakukan karena hal ini akan membentuk energi serta kebugaran untuk petinju yang hendak bertarung.

"Kita itu kalau naik ring lihat kondisi fisik seperti apa, kalau misalkan pemula tapi latihan setiap harus energinya akan bugar dan napasnya panjang," jelas Dinar.

Lebih lanjut, kekasih Ko Apex ini menuturkan beberapa hal perlu diperhatikan jelang duel tinju nanti, diantaranya hindari begadang dan jangan terlalu stress.

"Jangan begadang itu sih karena jadi ganggu ke power kita, terus jangan stress karena aku tuh beberapa pertandingan sebelumnya ketika besok mau tanding malamnya nggak bisa tidur apalagi lawan lebih tinggi terus jangkauan lebih panjang," pungkasnya.

