Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Duel Tinju Lawan Ayu Aulia, Dinar Candy Mulai Jaga Asupan Gizi

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:01 WIB
Duel Tinju Lawan Ayu Aulia, Dinar Candy Mulai Jaga Asupan Gizi
Dinar Candy vs Ayu Aulia di Ring Tinju (Foto:
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy bakal duel tinju melawan Ayu Aulia dalam gelaran tinju bertajuk Holywings Sport Show (HSS) series 5. Pertandingan tersebut digelar di Indonesia Arena di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (21/4/2024).

Tak memandang remeh Ayu Aulia, Dinar Candy mulai melakukan sejumlah latihan selama beberapa bulan belakangan ini. Bahkan menjelang duel tinju, dirinya mulai menjaga asupan gizi demi meningkatkan fisik prima pada saat gelaran tinju nanti.

Duel Tinju Lawan Ayu Aulia, Dinar Candy Mulai Jaga Asupan Gizi

"Ini udah tinggal beberapa hari lagi, latihan akan full karena kita lihat pernapasan segala macam, kalau sudah mendekati ini makanan harus dijaga banget," ujar Dinar Candy saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan belum lama ini.

Menurutnya, pentingnya menjaga asupan gizi perlu dilakukan karena hal ini akan membentuk energi serta kebugaran untuk petinju yang hendak bertarung.

"Kita itu kalau naik ring lihat kondisi fisik seperti apa, kalau misalkan pemula tapi latihan setiap harus energinya akan bugar dan napasnya panjang," jelas Dinar.

Lebih lanjut, kekasih Ko Apex ini menuturkan beberapa hal perlu diperhatikan jelang duel tinju nanti, diantaranya hindari begadang dan jangan terlalu stress.

"Jangan begadang itu sih karena jadi ganggu ke power kita, terus jangan stress karena aku tuh beberapa pertandingan sebelumnya ketika besok mau tanding malamnya nggak bisa tidur apalagi lawan lebih tinggi terus jangkauan lebih panjang," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement