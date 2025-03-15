Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |23:49 WIB
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
Alasan Dinar Candy Terima Jabatan sebagai Ketua Kajian Umi Pipik. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Disc Jockey (DJ) Dinar Candy ternyata menjabat sebagai ketua dalam pengajian Umi Pipik. Hal tersebut terungkap dari salah satu unggahan artis asal Bandung, Jawa Barat itu di Instagram.

Dalam postingan tersebut, Dinar memamerkan kebersamaannya dengan jamaah kajian Umi Pipik lainnya. Dia mengungkapkan rasa syukurnya bisa secara rutin hadir dalam pengajian tersebut. 

Alhamdulillah, saya sebagai ketua pengajian selalu hadir buat mengawal @_umi_pipik_,” ujar Dinar Candy seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, pada Sabtu (15/3/2025). 

Unggahan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung oleh Dinar lewat wawancara dengan awak media. Dinar membenarkan, Umi Pipik mendapuk dirinya menjadi ketua dalam pengajian tersebut sejak setahun terakhir.

“Dari tahun lalu diangkatnya. Lupa tanggal berapa. Jadi Umi Pipik yang angkat, didukung jamaah lainnya,” ungkap sang DJ menambahkan.

Halaman:
1 2
