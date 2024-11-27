Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal

JAKARTA – Dinar Candy mengungkapkan rasa kecewanya atas tuntutan enam tahun penjara yang dijatuhkan kepada kekasihnya, Ko Apex, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan pemalsuan dokumen kapal. Kasus tersebut saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jambi.

Dinar merasa tuntutan tersebut tidak adil, terutama karena tindakan yang dilakukan oleh Ko Apex dilakukan atas perintah atasannya, bukan atas inisiatif pribadi.

"Saya hanya minta keadilan. Karena Ko Apex bekerja berdasarkan instruksi atasannya," ujar Dinar dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Populer Seleb, Rabu (27/11/2024).

Sebagai seorang kekasih, Dinar dengan tegas meminta agar Ko Apex tidak dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Menurutnya, tindakan Ko Apex sepenuhnya dilandasi oleh tugas yang diberikan kepadanya.

"Apa yang dilakukan Ko Apex bukan kehendak dirinya sendiri. Jadi, saya minta dia jangan dikambinghitamkan. Tetap semangat untuk tegakkan keadilan," tegas Dinar.

Sejalan dengan pernyataan Dinar, Ko Apex sendiri mengaku siap menjalani proses hukum, tetapi ia meminta keadilan atas kasus yang menjeratnya. Ia merasa bahwa dirinya telah dikorbankan dalam perkara ini.

"Dalam kasus pemalsuan dokumen ini, saya bukan satu-satunya pelaku. Ada pihak lain yang juga terlibat, tapi saya merasa justru saya yang ditumbalkan," ungkap Ko Apex.