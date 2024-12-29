Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |15:10 WIB
JAKARTA - DJ Dinar Candy akhirnya menjawab rumor yang mengatakan dirinya sudah diceraikan Ko Apex. Talak itu, kabarnya diucapkan pengusaha asal Jambi tersebut lewat video call.

Meski sempat ragu, namun Dinar kemudian membantah rumor tersebut. “Gosip apa sih? Duh, enggak lah. Untuk gosip begitu, aku no comment deh,” kata DJ seksi tersebut lewat sambungan telepon dengan awak media, pada Minggu (29/12/2024).

Dinar Candy menegaskan, dia tidak akan memberikan pernyataan apapun terkait hubungannya dengan Ko Apex. Saat ini, dia memilih fokus untuk berkarier dan mengembangkan bisnisnya.

No comment! Aku enggak mau komentar soal hubungan aku dengan dia. Enggak peduli juga. Terserah deh. Sekarang ini, aku lagi sibuk kerja soalnya,” ujarnya menambahkan.

Meski enggan bicara banyak soal masa depan hubungannya dengan Ko Apex, namun Dinar Candy memastikan, akan selalu menjadi garda terdepan dalam membela sang pengusaha. 

Halaman:
1 2
