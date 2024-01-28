Dinar Candy Klaim sudah Dipanggil Mami oleh Anak Ko Apex

JAKARTA - DJ Dinar Candy kini membuka terang benderang hubungan asmaranya dengan Ko Apex. Bahkan, dia mengaku, sudah cukup dekat dengan dua anak kekasihnya itu dari pernikahan terdahulu.

“Iya, dekat. Sebenarnya, kami cukup dekat karena ya memang sudah lama dikenalin,” kata DJ asal Bandung, Jawa Barat itu di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, pada 27 Januari 2024.

Setelah kekasihnya itu resmi bercerai, Ko Apex meminta kedua anaknya untuk memanggil Dinar Candy dengan sebutan ‘mami’. Dinar mengaku, tak tahu persis bagaimana reaksi kedua anak itu atas permintaan ayahnya.

“Mungkin karena mereka masih kecil, jadi welcome banget sama siapa saja termasuk aku. Sampai sekarang, mereka juga masih memanggil aku dengan sebutan mami,” tuturnya menambahkan.

DJ 30 tahun tersebut mengaku, tidak peduli dengan cibiran publik terkait hubungannya dengan pengusaha asal Jambi tersebut. Dia memilih fokus untuk menyibukkan diri dengan pekerjaannya.

“Aku sih enggak peduli ya orang mau bilang apa. Yang aku tahu, setiap orang punya cerita dan jalan hidupnya masing-masing. Sekarang, aku berani ke publik karena memang hubungan kita kan sudah jelas,” ujar Dinar Candy.*

(SIS)