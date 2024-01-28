Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Klaim sudah Dipanggil Mami oleh Anak Ko Apex

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:30 WIB
Dinar Candy Klaim sudah Dipanggil Mami oleh Anak Ko Apex
Dinar Candy klaim sudah dipanggil mami oleh kedua anak Ko Apex. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - DJ Dinar Candy kini membuka terang benderang hubungan asmaranya dengan Ko Apex. Bahkan, dia mengaku, sudah cukup dekat dengan dua anak kekasihnya itu dari pernikahan terdahulu. 

“Iya, dekat. Sebenarnya, kami cukup dekat karena ya memang sudah lama dikenalin,” kata DJ asal Bandung, Jawa Barat itu di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, pada 27 Januari 2024.

Setelah kekasihnya itu resmi bercerai, Ko Apex meminta kedua anaknya untuk memanggil Dinar Candy dengan sebutan ‘mami’. Dinar mengaku, tak tahu persis bagaimana reaksi kedua anak itu atas permintaan ayahnya. 

“Mungkin karena mereka masih kecil, jadi welcome banget sama siapa saja termasuk aku. Sampai sekarang, mereka juga masih memanggil aku dengan sebutan mami,” tuturnya menambahkan. 

Dinar Candy akui dipanggil mami oleh anak Ko Apex. (Foto: Instagram/@dinar_candy)

DJ 30 tahun tersebut mengaku, tidak peduli dengan cibiran publik terkait hubungannya dengan pengusaha asal Jambi tersebut. Dia memilih fokus untuk menyibukkan diri dengan pekerjaannya. 

“Aku sih enggak peduli ya orang mau bilang apa. Yang aku tahu, setiap orang punya cerita dan jalan hidupnya masing-masing. Sekarang, aku berani ke publik karena memang hubungan kita kan sudah jelas,” ujar Dinar Candy.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement