Dinar Candy Pamer Hadiah Mobil Mewah dari Ko Apex, Netizen Murka

JAKARTA - Dinar Candy baru-baru ini memamerkan momen romantis bersama Ko Apex. Bukan cuma itu ia juga diberikan sebuah mobil mewah berwarna kuning masih dipita.

Hal itu diketahui melalui unggahan di akun instagram miliknya @dinar_candy dikutip pada Rabu (21/2/2024). Dalam unggahan itu, ia menunjukkan foto menerima buket bunga mawar merah dari Ko Apex yang tengah berlutut di hadapannya.

BACA JUGA: Dinar Candy Klaim sudah Dipanggil Mami oleh Anak Ko Apex

Melalui cuitannya, Dinar Candy mengucapkan terima kasih kepada Ko Apex yang memberikan kejutan kepada dirinya.

"Makasih ya sport car ya @ko_apex semangat untuk bisnis dan usaha barunya di Jakarta," tulis Dinar Candy dalam akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (21/2/2024).

Dinar Candy melakukan swafoto di depan mobil Porsche warna kuning pemberian Ko Apex yang masih dihias pita merah.

Namun ada pula foto Dinar Candy dan Ko Apex foto pose bersama mobil mewah tersebut, ketika baru saja tiba di kediamannya.

Namun demikian, netizen menilai Dinar Candy nampak begitu bangga mendapatkan hadiah dari hasil merebut suami orang.

Sebab sebelumnya, Ko Apex masih berstatus suami orang ketika digosipkan dekat dengan Dinar Candy. Sampai akhirnya, Ko Apex resmi bercerai dengan istrinya, Ayu Soraya pada Desember 2023.

Mulanya sempat terungkap di media sosial ketika isu Dinar Candy sebagai pelakor, muncul pertama kali, mencuat melalui unggahan akun Instagram @lambe__danu.