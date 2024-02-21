Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Pamer Hadiah Mobil Mewah dari Ko Apex, Netizen Murka

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |12:41 WIB
Dinar Candy Pamer Hadiah Mobil Mewah dari Ko Apex, Netizen Murka
Dinar Candy foto mesra denga Ko Apex (Foto: IG Dinar Candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy baru-baru ini memamerkan momen romantis bersama Ko Apex. Bukan cuma itu ia juga diberikan sebuah mobil mewah berwarna kuning masih dipita.

Hal itu diketahui melalui unggahan di akun instagram miliknya @dinar_candy dikutip pada Rabu (21/2/2024). Dalam unggahan itu, ia menunjukkan foto menerima buket bunga mawar merah dari Ko Apex yang tengah berlutut di hadapannya.

Dinar Candy Pamer Hadiah Mobil Mewah dari Ko Apex, Netizen Murka

Melalui cuitannya, Dinar Candy mengucapkan terima kasih kepada Ko Apex yang memberikan kejutan kepada dirinya.

"Makasih ya sport car ya @ko_apex semangat untuk bisnis dan usaha barunya di Jakarta," tulis Dinar Candy dalam akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (21/2/2024).

Dinar Candy melakukan swafoto di depan mobil Porsche warna kuning pemberian Ko Apex yang masih dihias pita merah.

Namun ada pula foto Dinar Candy dan Ko Apex foto pose bersama mobil mewah tersebut, ketika baru saja tiba di kediamannya.

Namun demikian, netizen menilai Dinar Candy nampak begitu bangga mendapatkan hadiah dari hasil merebut suami orang.

Sebab sebelumnya, Ko Apex masih berstatus suami orang ketika digosipkan dekat dengan Dinar Candy. Sampai akhirnya, Ko Apex resmi bercerai dengan istrinya, Ayu Soraya pada Desember 2023.

Mulanya sempat terungkap di media sosial ketika isu Dinar Candy sebagai pelakor, muncul pertama kali, mencuat melalui unggahan akun Instagram @lambe__danu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement