HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya Sumbangsih dalam Karier, Wika Salim Rindu Tukul Arwana

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:30 WIB
Punya Sumbangsih dalam Karier, Wika Salim Rindu Tukul Arwana
Wika Salim rindu Tukul Arwana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim mengaku rindu dengan Tukul Arwana ikut andil membantu kariernya di dunia hiburan. Diketahui, Wika Salim pernah menjadi co-host dengan sang pelawak di acara Empat Mata tayang di salah satu stasiun televisi.

Lewat duet host itulah Wika Salim mengakui namanya perlahan-lahan dikenal masyarakat dan kini cukup populer dengan sejumlah karya-karyanya.

Punya Sumbangsih dalam Karier, Wika Salim Rindu Tukul Arwana

"Kangen karena mas Tukul orang yang banyak membantu di karier aku karena dulu aku juga host yg benar-benar bisa notice Wika Salim itu dari acaranya Mas Tukul dan dikasih kesempatan host bersama Mas Tukul," ujar Wika Salim saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan.

"Mas Tukul salah satu berkah dan rezeki buat aku dan kasih kepercayaan supaya aku mau bisa jadi hostnya dia," lanjut dia.

Wika Salim sejauh ini dirinya berusaha menjenguk Tukul Arwana, setelah sekian lama fokus menjalani proses pemulihan.

Tetapi belum diperkenankan oleh pihak keluarga, karena pihak keluarga ingin memberikan waktu ekstra untuk Tukul Arwana dalam proses pemulihannya.

"Komunikasi bisa cuma pihak keluarga dan kata asistennya belum bisa Mba tetapi kita tetap pantau kondisi mas Tukul jadi ya aku nggak bisa maksa juga," ucap Wika Salim menambahkan.

"Kondisinya juga kalau Mas Tukul sudah lebih baik keluarga juga bisa berkenan untuk bertemu, doanya mensupport supaya bisa menghibur kita lagi," ungkapnya.

